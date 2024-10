Jennie có thể đột phá với đĩa đơn mới?

Phải hơn một năm sau You & Me, Jennie mới ra sản phẩm âm nhạc mới và được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi thành tích ảm đạm của các nữ nghệ sĩ solo Kpop như Chungha, Somi và Sunmi... Các chuyên gia cho rằng, Jennie có thể đi ngược lại xu hướng này, chỉ riêng xét đến mức độ nổi tiếng của BLACKPINK. Chưa kể đến việc nữ thần tượng vừa hợp tác với Columbia Records - hãng thu âm lớn của Mỹ đứng sau các ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Beyoncé và Adele.

Jennie sẽ ra đĩa đơn mới vào ngày 11/10 (Ảnh: OA Entertainment)

"Theo quan điểm của tôi thì bất cứ điều gì BLACKPINK làm đều trở thành hiện tượng. Điều này được chứng minh qua Lisa với đĩa đơn Rockstar ra mắt ở vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 vào tháng 6", một người trong ngành cho biêt.



Bên cạnh những thành tích nổi bật cùng với BLACKPINK, Jennie cũng đã đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp solo.

Đĩa đơn đầu tay Solo của cô ra mắt nằm 2019 nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước và nhận được nhiều lời khen ngợi trên các chương trình âm nhạc. You & Me tiếp tục thúc đẩy sức hút toàn cầu của Jennie, lọt vào Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh và xếp hạng cao trên Billboard's Global 200.

Độ nhận diện của Jennie ở thị trường Hoa Kỳ cao hơn hẳn so với nhiều thần tượng Kpop khác. Năm ngoái, ngoài việc đóng vai chính trong The Idol, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như The Weeknd và Lily-Rose Depp. Những lần hợp tác này đều thành công trên bảng xếp hạng Billboard.