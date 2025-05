Jennie (BLACKPINK) hé lộ chuyện xa nhà từ năm 10 tuổi, đúng chuẩn "con nhà giàu vượt sướng"

Trong tập mới nhất của chương trình You Quiz On The Block, Jennie (BLACKPINK) khiến khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ hành trình du học một mình từ năm 10 tuổi. Đây là điều không phải thần tượng nào cũng từng trải qua, đặc biệt là ở độ tuổi cần nhiều sự bao bọc từ gia đình.



Jennie (BLACKPINK) là khách mời của You Quiz On The Block tập mới nhất

Khi được MC quốc dân Yoo Jae Suk hỏi về quyết định du học New Zealand một mình từ nhỏ, Jennie bình thản đáp: "Khi trưởng thành hơn, em đã nhắc lại chuyện này rất nhiều lần. Em nghĩ mẹ em chỉ đơn giản muốn em được lớn lên trong một thế giới rộng lớn hơn."

Nữ ca sĩ chia sẻ, hành trình tại nơi "đất khách quê người" của mình không hề có người thân bên cạnh. Jennie đã sinh sống tại nhà người bản xứ New Zealand từ những ngày đầu tiên, còn mẹ chỉ đồng hành cùng cô nàng vỏn vẹn 2 tháng rồi quay trở về Hàn Quốc. Nữ thần tượng kể về một kỉ niệm khá đặc biệt rằng: "Em không nhớ rõ vì lúc đó còn quá nhỏ. Sau hai tháng, mẹ quay về Hàn Quốc, rồi có gọi điện cho em, nhưng em đã bảo mẹ đừng gọi nữa vì em còn bận chơi."

Tuy sống xa gia đình nhưng Jennie vẫn vui vẻ tận hưởng 5 năm du học tại New Zealand, thậm chí còn nhắn mẹ không gọi điện thoại nhiều để mình tập trung vui chơi

Jennie thẳng thắn chia sẻ nếu ở lại Hàn Quốc, cô nàng sẽ phải học rất nhiều

Chương trình học kết hợp trải nghiệm tại New Zealand khiến cô bé 10 tuổi năm nào hoà nhập nhanh chóng với bạn bè cùng trang lứa

Ở độ tuổi nhiều bạn nhỏ còn, Jennie đã sống độc lập, học ngoại ngữ và hòa nhập vào một nền văn hóa hoàn toàn mới. Dù không phủ nhận những thiệt thòi khi phải xa gia đình, Jennie lại cho thấy một tinh thần tự lập và khả năng thích nghi "không phải dạng vừa". Nữ ca sĩ chia sẻ rằng: "Em cảm giác nếu ở Hàn Quốc, mình sẽ phải học rất nhiều". Câu nói tuy đơn giản nhưng cũng đủ để chứng minh định hướng nuôi dạy con khác biệt và thức thời của gia đình Jennie.

Jennie tiết lộ, khi mới đến New Zealand, cô nàng gần như không biết tiếng Anh. Chỉ sau 6 tháng trau dồi, nữ thần tượng đã có thể học tập và giao tiếp thành thạo bằng ngôn ngữ này

Giờ đây, Jennie không chỉ là một mẩu của BLACKPINK mà còn là cái tên bảo chứng cho mọi dự án thời trang, âm nhạc và điện ảnh mà cô tham gia.

Từ việc trở thành đại sứ toàn cầu cho các nhà mốt xa xỉ như Chanel, Calvin Klein, đến vai diễn trong The Idol, Jennie đã khẳng định vị trí của mình như một biểu tượng toàn cầu.

Sau khi rời YG và thành lập công ty riêng, nữ idol tiếp tục chứng minh năng lực qua loạt sản phẩm thành công. Có lẽ chính những trải nghiệm "vượt sướng" từ nhỏ đã tôi luyện cho Jennie sự bản lĩnh và tinh thần không ngại thử thách – điều mà không phải ai sinh ra trong nhung lụa cũng có được.