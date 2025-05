Jennie "tuyệt đối điện ảnh" tại Met Gala: Hết bị chê bai lạc chủ đề, sang chảnh kiêu kỳ hết nấc nhưng bất ngờ bị Gigi Hadid "dìm"

Met Gala 2025 – sự kiện thường niên của tạp chí Vogue được mệnh danh là “Oscar của thời trang” đã chính thức diễn ra vào rạng sáng 6/5 (giờ Việt Nam) tại New York, Mỹ. Đây không chỉ là dịp để các ngôi sao "hàng tuyển" được dịp "bung lụa" với những bộ cánh độc nhất vô nhị, mà còn là buổi gây quỹ siêu quan trọng cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Là thành viên BLACKPINK xuất hiện sớm nhất, Jennie ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với khán giả. Jennie từng 2 lần dự Met Gala trước đây, song lần nào cũng gây ra ý kiến trái chiều. Lần đầu tiên bị cho là quá đơn giản, còn lần thứ 2 là lạc theme Met Gala. Tuy nhiên đến năm nay, nữ idol xuất hiện với diện mạo "tuyệt đối điện ảnh". Cô tự tin bước đi trong trang phục may đo sang chảnh đúng theme, "chặt đẹp" mọi ống kính cam thường và cả "hung thần" Getty Images. So với năm ngoái, quả thật Jennie tại Met Gala đã có 1 bước nhảy vọt lớn lao.

Tuy nhiên, nữ idol lại bất ngờ bị siêu mẫu Gigi Hadid "dìm" chiều cao. Khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng gây bão mạng xã hội vì quá đỗi thú vị. Dù Jennie bị dìm chiều cao, nhưng về độ "slay", cô không hề thua kém nàng siêu mẫu nước Mỹ.

Ngay từ khi mới bước ra khỏi khách sạn, Jennie đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài sang chảnh kiêu kỳ "tràn màn hình"

Không còn lạc theme hay quá đơn giản, Jennie xuất hiện với trang phục may đo cầu kỳ và vô cùng sang chảnh

Trang phục khoe khéo được bờ vai móc áo quyến rũ của cô

Jennie "tuyệt đối điện ảnh" trên thảm đỏ Met Gala năm nay

Jennie vừa mạnh mẽ, cá tính nhưng không kém phần sang chảnh trong trang phục menswear chuẩn chỉnh

Cận cảnh ánh mắt sắc sảo của "cô mèo" Jennie

Năm nay, mỹ nhân BLACKPINK "chặt đẹp" ống kính hung thần Getty Images

Nhan sắc kiêu kỳ và sang chảnh của nữ idol sinh năm 1996 khiến dân tình không thể rời mắt

Do hạn chế chiều cao nên ở 1 số góc máy, Jennie vẫn bị "dìm" nhưng diện mạo sang chảnh của cô đã cứu lại tất cả

Khoảnh khắc hài hước Jennie bị Gigi Hadid "dìm" chiều cao nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bất chấp điều này, 2 cô gái trò chuyện vô cùng vui vẻ

Jennie dù thua chiều cao nhưng độ "slay" không hề kém cạnh

Năm nay quả là 1 bước nhảy vọt của Jennie so với Met Gala năm ngoái. Tại năm ngoái, chiếc váy ngắn khiến nhiều lần Jennie bị bắt gặp đi lại rón rén do nguy cơ hớ hênh

Cô cũng bị ống kính các nhiếp ảnh gia "dìm" thảm

Năm ngoái, Jennie được đánh giá là mặc đẹp nhưng hoàn toàn sai chủ đề

Lớp trang điểm cũng vô tình khiến Jennie "dừ" đi

Năm nay, Met Gala mang chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala hứa hẹn sẽ mang đến một đêm đầy bất ngờ và nhiều cảm hứng. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 20 năm triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu.

Chủ đề này tập trung vào phong cách của người da đen, đặc biệt là Black Dandyism – một khái niệm siêu thú vị từ những “nô lệ xa xỉ” ở châu Âu được mặc trang phục lộng lẫy để phục vụ giới thượng lưu, đến cách các quý ông da đen dùng thời trang để khẳng định bản thân ở thế kỷ 18.

Sự kiện năm nay được đồng chủ trì bởi một dàn sao đình đám: diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams, và “nữ hoàng thời trang” Anna Wintour. LeBron James, huyền thoại bóng rổ, sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự. Ngoài ra, Met Gala 2025 còn có một ban tổ chức “siêu chất” với những cái tên như vận động viên Simone Biles, ca sĩ Usher, nhà văn Chimamanda Ngozi Adichie, và rapper André 3000. Những nhân vật này không chỉ nổi tiếng mà còn có ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thời trang, hứa hẹn mang đến một sự kiện đầy cảm hứng.

Chủ đề của Met Gala năm nay

Nguồn: Vogue