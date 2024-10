Jay Park trở lại với R&B trong album mới

(Ảnh: MORE VISION)

Tại một sự kiện nghe nhạc được tổ chức vào thứ Ba tại Seoul, Jay Park đã giới thiệu album với báo chí. Ngôi sao người Hàn Quốc cho biết dự án này kết hợp các đĩa đơn trước đó của anh và các ca khúc cũ chưa phát hành.



"Mười một ca khúc đã được phát hành trước đó, nhưng tôi đã thêm chín ca khúc mới" - Park cho biết - "Tôi tự mình viết và sáng tác tất cả các bài hát này, và mỗi bài đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi chỉ muốn càng nhiều người nghe chúng càng tốt".

Album mới "The one you wanted" là album đầu tiên của Park sau hơn năm năm kể từ thời điểm anh phát hành album "The Road Less Traveled" năm 2019. Đây cũng là album R&B đầu tiên của anh kể từ "Everything you wanted" năm 2016 - album có bản hit quốc tế "All I Wanna Do".

Nam ca sĩ 37 tuổi tiết lộ rằng thời gian phát triển dài của album phản ánh hành trình nghệ thuật của anh. Các ca khúc bao gồm nhiều năm làm việc, một số được viết trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và một số khác có niên đại xa tới bảy năm.

"Nhiều nghệ sĩ lo lắng rằng những bài hát cũ có thể nghe có vẻ lỗi thời" - anh nói - "Nhưng tôi tự hào về âm nhạc của mình và tự tin vào những gì mình đã sáng tác, đó là lý do tại sao tôi phát hành những bài hát mà tôi đã làm nhiều năm trước".

"The one you wanted" bao gồm ba ca khúc chủ đề "Gimme A Minute", "Mayday" và "Piece Of Heaven" với đĩa đơn chính là "Gimme A Minute". Album có sự góp mặt của Chungha, một nghệ sĩ từ công ty quản lý của Park, MORE VISION. Ca khúc là một bản nhạc R&B dance-pop hoài cổ mà Park tin rằng sẽ được người nghe đồng cảm nhất.

"Tôi nghĩ bài hát này sẽ là ca khúc nổi bật nhất trong số 20 bài hát. Nó sôi động, nhịp độ nhanh và có nhiều yếu tố nhạc pop" - Park nói - "Nó có thể khiến mọi người nhớ đến Michael Jackson, Usher hoặc Justin Timberlake. Tôi chưa từng có cơ hội biểu diễn cùng Chungha trước đây, nhưng tôi nghĩ sự hợp tác này sẽ là điều gì đó đặc biệt".

Trong sự kiện, Park đã trả lời các câu hỏi về màn trình diễn táo bạo trên sân khấu của anh, được biết đến với sức hấp dẫn khá khiêu khích.

"Tôi biết rằng nhiều người mong đợi tôi sẽ khoe da thịt khi biểu diễn, và nếu không, điều đó có thể dẫn đến một số phản ứng tiêu cực" - Park nói - "Nhưng mặc dù các màn trình diễn gợi cảm là một cách để giải trí, nhưng tôi không muốn dựa vào chúng".

Mặc dù Park thừa nhận rằng khán giả vẫn phản ứng mạnh mẽ nhất với các màn trình diễn làm nổi bật vóc dáng của anh, nhưng anh đã nói rõ rằng anh quan tâm hơn đến việc được nhớ đến vì âm nhạc của mình.

"Tôi đã phát hành rất nhiều bài hát, nhưng công chúng dường như luôn tập trung vào các màn trình diễn nhấn mạnh vào cơ thể tôi" - anh nói - "Nhưng tôi không muốn đó là lý do duy nhất khiến mọi người chú ý đến tôi. Tôi hy vọng rằng một khi họ bị thu hút, họ sẽ ở lại vì âm nhạc".