"CEO" Jennie tung luôn nhạc Giáng sinh tặng fan ngay sau khi lập công ty riêng, Jay Park có động thái lạ

0h ngày 24/12 (theo giờ Hàn Quốc), Jennie giữ đúng lời hứa, tung nhạc Giáng sinh ngay khi thời khắc qua ngày được điểm. Không chỉ là món quà đặc biệt tặng fan, đây còn chính là video âm nhạc đầu tiên sau khi Jennie giới thiệu label mới. Chiều 23/12, Jennie gây sốt MXH toàn cầu khi bất ngờ công bố thành lập ODDATELIER. Theo đó, cô nàng sẽ hoạt động song song cùng BLACKPINK và tự mình quản lý lịch trình cá nhân thông qua công ty riêng.

Jennie cover Snow - Snowman tặng fan dịp Giáng sinh

Món quà được Jennie chuẩn bị kỹ lưỡng từ phần nhìn cho đến phần nghe. Không khí Giáng sinh được thể hiện qua cây thông, dĩa ăn và ngôi nhà tuyết phản chiếu hình ảnh đáng yêu của Jennie. Trên Instagram cá nhân và Weverse, Jennie chia sẻ loạt ảnh mùa đông, đồng thời gửi đến fan những lời nhắn ngọt ngào.

Món quà Giáng sinh đến từ Jennie

Thưởng thức Jennie video cover 2 ca khúc Snowman (Sia) và Snow (Zion.T), các BLINK lần nữa lại bị đốn tim bởi sự ấm áp, giọng hát chất chứa tình cảm của nữ rapper nhà BLACKPINK. Không ăn vận cầu kì, visual thanh thuần như "bạn gái nhà bên" của Jennie vẫn khiến dân tình không thể rời mắt. Cô nàng xinh xắn trong chiếc áo len trễ vai nhẹ nhàng hứa hẹn gây sốt mùa đông này.

Jennie cover Snowman và Snow

Không ăn vận cầu kì, visual thanh thuần như "bạn gái nhà bên" của Jennie vẫn khiến dân tình không thể rời mắt

Trên MXH, thông tin liên quan đến Jennie công ty mới cùng video cover nhạc Giáng sinh đều trở thành chủ đề hút nhiều tương tác nhất. Trong video You & Me phát hành hồi tháng 10, Jennie đã sớm hé lộ về ODDATELIER. Background quay You & Me cũng chính là hình ảnh giới thiệu về label cá nhân của cô nàng. Ngoài ra, việc Jennie đăng ký nhãn hiệu nghệ danh JENNIERUBYJANE cũng đã giúp fan đoán ra phần nào định hướng cô nàng theo đuổi ở chặng thứ hai của sự nghiệp, sau khi tái ký nhóm với BLACKPINK.

Background quay You & Me

Chính là hình ảnh giới thiệu về label cá nhân của Jennie

Label của Jennie được đăng ký thuộc ngành dịch vụ/ quản lý chuyên nghiệp, có phương châm “chúng tôi đam mê âm nhạc". Theo đó, Jennie chắc chắn sẽ phát hành album solo sắp tới tại đây. Ngoài ra, công ty của Jennie còn nộp đơn đăng kí bản quyền vào ngày 21/12/2023 ở những hạng mục về làm đẹp và thời trang. Có thể thấy, Jennie muốn phát triển song song hai thế mạnh âm nhạc và gia tăng sức ảnh hưởng giới mộ điệu.

Jennie muốn phát triển song song hai thế mạnh âm nhạc và gia tăng sức ảnh hưởng giới mộ điệu

Jay Park cũng muốn "đầu quân" về label của Jennie

Ngay sau khi thông tin Jennie lập ODDATELIER được lan truyền rộng rãi, Jay Park đã lập tức "bắt sóng", để lại bình luận: "Ký hợp đồng với anh đi". Được biết, Jay Park cũng là một fan cứng của Jennie, nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với cô nàng hậu bối tài năng. Động thái của Jay Park khiến dân tình vô cùng phấn khích. Việc Jennie phát triển sự nghiệp cá nhân nhận được nhiều lời chúc mừng cũng như ủng hộ từ fandom trên toàn thế giới.