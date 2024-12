IU tiết lộ những dự án hấp dẫn trong năm mới

"When Life Gives You Tangerines là bộ phim mà toàn bộ êkip đểu rất vất vả và nỗ lực hết mình. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi quảng bá cho tác phẩm lần này".

Lấy bối cảnh đảo Jeju những năm 1950, bộ phim kể về cuộc đời đầy phiêu lưu, liều lĩnh của hai con người sinh ra và lớn lên trên đảo. IU sẽ vào vai Ae Sun, cô gái táo bạo, nổi loạn, thông minh. Cô không chịu khuất phục trước khó khăn và luôn chiến đấu chống lại số phận đã định sẵn. Park Bo Gum vào vai Gwan Sik, một chàng thanh niên trầm tính nhưng cương trực, đáng tin cậy mang mối tình tha thiết và trong sáng dành cho Ae Sun.

IU có rất nhiều dự định cho năm mới (Ảnh: Bilboard)

Nữ thần tượng cho biết, đây không phải là tất cả những gì cô làm trong năm 2025. "Tôi cũng sẽ tham gia một bộ phim mới với phong cách hoàn toàn khác - quyến rũ và vui nhộn", nữ ca sĩ cho biết. "Mặc dù tập trung vào diễn xuất trong suốt năm, nhưng tôi cũng đã bắt đầu thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi quá lâu để thưởng thức những thứ mới mẻ hơn".

Với những thành tựu nổi bật trong âm nhạc, diễn xuất, IU đã đươc mệnh danh là "em gái quốc dân", mới đây cô lại tiếp tục được Billboard bình chọn là Nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc. Chia sẻ vể giải thưởng này nữ ca sĩ cho biết: "Cảm giác thật đặc biệt. Tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy, không thể tin điều này là sự thật’.

Trong năm nay IU đã thành công vang dội với Love Wins All, ca khúc này đã dẫn đầu bảng xếp hàng tuần của Melon trong bốn tuần liên tiếp, sau đó tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng tháng 2. Nữ ca sĩ cũng đã hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới thu hút 500.000 người tham gia.