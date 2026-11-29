Ít ngày trước khi người thừa kế Phoom Chirathivat qua đời ở tuổi 37, CEO Central Group đã chia sẻ về những quy tắc đặc biệt giúp gia tộc tỷ phú Thái Lan duy trì đế chế kinh doanh qua gần 80 năm, đồng thời để ngỏ khả năng trao quyền điều hành cho người ngoài gia đình.

Sự ra đi đột ngột của Phoom Chirathivat, một trong những gương mặt kế thừa thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc Chirathivat, sau vụ tai nạn tối 27/11 đã khiến giới kinh doanh Thái Lan bàng hoàng.

Doanh nhân 37 tuổi từng phụ trách mảng khách sạn và đầu tư thay thế tại Central Pattana, tham gia phát triển thương hiệu GO Hotel, mở rộng hoạt động đầu tư sang trung tâm dữ liệu và đầu tư mạo hiểm. Ông cũng là đồng sáng lập CG Capital, đơn vị từng ra mắt quỹ đầu tư tư nhân quy mô 10 tỷ baht.

Phoom từng có thời gian trực tiếp tham gia phát triển hoạt động kinh doanh của gia đình tại Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chuỗi cửa hàng bách hóa Robins.

Phoom Chirathivat, một trong những gương mặt kế thừa thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc Chirathivat

Theo bảng xếp hạng do Forbes công bố tháng 7/2026, gia tộc Chirathivat sở hữu khối tài sản 11,7 tỷ USD, đứng thứ tư trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan.

Chỉ ít ngày trước biến cố của gia đình, ông Tos Chirathivat, Chủ tịch điều hành kiêm CEO Central Group, đã có những chia sẻ hiếm hoi về cách gia tộc quản lý tài sản, lựa chọn người lãnh đạo và chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ.

Khả năng lần đầu tiên trong lịch sử gần 80 năm lựa chọn người ngoài gia tộc sáng lập để lãnh đạo tập đoàn

Central Group có nguồn gốc từ một cửa hàng nhỏ do ông Tiang Chirathivat thành lập tại Bangkok vào năm 1947. Năm 1956, con trai ông là Samrit Chirathivat mở cửa hàng bách hóa đầu tiên của Central, đặt nền móng cho quá trình phát triển đế chế bán lẻ của gia đình.

Trải qua gần 8 thập kỷ, vị trí lãnh đạo cao nhất của Central Group luôn do thành viên gia tộc Chirathivat đảm nhiệm. Ông Tos Chirathivat, cháu nội của nhà sáng lập, hiện đại diện cho thế hệ thứ ba điều hành tập đoàn, giữ vị trí CEO.

Tuy nhiên, truyền thống này có thể thay đổi trong tương lai.

Theo Thairath, ông Tos ủng hộ việc tách biệt vai trò sở hữu và điều hành doanh nghiệp. Gia đình có thể giao quyền quản lý cho các nhà điều hành chuyên nghiệp, trong khi tiếp tục giám sát và định hướng chiến lược thông qua hội đồng quản trị.

Đối với thế hệ kế thừa, ông cho rằng việc chuyển giao không nên dừng ở trao chức danh mà phải đi cùng quyền ra quyết định và cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế. Truyền thông quốc tế sau đó cũng đưa tin Central Group đang cân nhắc khả năng lần đầu tiên trong lịch sử gần 80 năm lựa chọn người ngoài gia tộc sáng lập để lãnh đạo tập đoàn.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông kinh tế Longtunman của Thái Lan, ông Tos cho rằng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, Central cần lựa chọn người có năng lực và phù hợp nhất để điều hành, với sự hỗ trợ của một hội đồng quản trị vững mạnh và hệ thống quản trị hiệu quả.

Hàng trăm thành viên nhưng chưa ai bán cổ phần ra bên ngoài

Ông Tos Chirathivat tiết lộ gia đình hiện có hàng trăm thành viên nhưng vẫn duy trì được sự gắn kết về sở hữu, dù không có quy định cấm chuyển nhượng cổ phần. Theo lời vị CEO, chưa thành viên nào bán cổ phần của gia đình ra bên ngoài.

Ông Tos cho rằng nền tảng của sự gắn kết này là hệ giá trị chung. Các thành viên có thể khác biệt về quan điểm và phương thức kinh doanh nhưng vẫn thống nhất về những mục tiêu cơ bản của gia tộc.

Để quản lý một doanh nghiệp có số lượng thành viên gia đình ngày càng lớn, gia tộc Chirathivat đã xây dựng một bộ quy tắc được gọi là “hiến pháp gia đình”, trong đó xác lập cơ chế quản trị và chuyển giao quyền lãnh đạo. Một quy định đặc biệt là việc bầu chọn người lãnh đạo được thực hiện định kỳ 4 năm một lần. Người được lựa chọn phải nhận được ít nhất 66% số phiếu ủng hộ.

Qua nhiều năm tham gia hội đồng quản trị Central Group, ông nhận thấy những quyết định nhận được sự ủng hộ của 75-90% thành viên hiếm khi sai lầm. Ngược lại, khi tỷ lệ ý kiến chỉ ở mức 60:40 hoặc 51:49, ông thường lựa chọn không tiếp tục đề xuất.

Chia sẻ về nguyên tắc đầu tư của doanh nghiệp gia đình, ông Tos cũng cho biết dòng tiền quan trọng hơn doanh thu hay lợi nhuận trên sổ sách. Trước mỗi khoản đầu tư, ông thường xem xét kịch bản xấu nhất để đánh giá liệu doanh nghiệp và gia đình có đủ khả năng chịu đựng tổn thất nếu dự án thất bại hay không.