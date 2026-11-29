Hệ sinh thái đồ sộ của tập đoàn quy tụ hơn 50 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực từ bán lẻ, bất động sản, khách sạn, ẩm thực,...

Với xuất phát điểm từ một cửa hàng tạp hóa gia đình khiêm tốn ở Bangkok vào năm 1947, Central Group của gia tộc Chirathivat đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn bán lẻ và bất động sản thương mại lớn nhất Thái Lan. Trên quy mô toàn cầu trải dài khắp châu Á và châu Âu, đế chế này hiện vận hành hơn 5.000 điểm chạm kinh doanh với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ và thương mại vượt mốc 7 triệu m2.

Hệ sinh thái đồ sộ của tập đoàn quy tụ hơn 50 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực từ bán lẻ, bất động sản, khách sạn, ẩm thực, quản lý thương hiệu cho đến phong cách sống kỹ thuật số, sử dụng hơn 100.000 nhân sự và phục vụ cộng đồng hơn 40 triệu khách hàng thân thiết.

Xuất hiện dày đặc trong hệ sinh thái tiêu dùng tại Việt Nam

Bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2012, Central Group nhanh chóng mở rộng quy mô thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) đình đám, nổi bật nhất là việc chi hơn 1 tỷ USD để thâu tóm hệ thống Big C Việt Nam vào năm 2016. Hiện tại, tập đoàn đang vận hành hơn 300 cửa hàng và trung tâm thương mại trải dài tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm lĩnh hơn 1,3 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ và tạo việc làm cho khoảng 13.000 lao động.

Sau khi tái định vị Big C thành chuỗi trung tâm thương mại và đại siêu thị GO!, tập đoàn này tiếp tục hoàn thiện mạng lưới bán lẻ thực phẩm đa phân khúc với chuỗi siêu thị cao cấp Tops Market ở các đô thị lớn, chuỗi siêu thị mini go! tại các tỉnh thành vừa và nhỏ, cùng hệ thống siêu thị ngoại thành Lan Chi Mart.

Gia tộc Chirathivat là gia đình tỷ phú và giàu có bậc nhất Thái Lan

Bên cạnh thực phẩm, Central Group còn sở hữu chuỗi cửa hàng đồ thể thao lớn nhất Việt Nam là Supersports, hệ thống khu vui chơi trẻ em Kubo, phân phối độc quyền nhiều thương hiệu thời trang quốc tế như Crocs, FitFlop, Lee Jeans, Wrangler và vận hành các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu Centara tại Mũi Né, Đà Nẵng.

Đế chế kinh tế đa ngành tại quê nhà Thái Lan

Tại Thái Lan, Central Group giữ vị thế thống lĩnh nền kinh tế tiêu dùng thông qua các công ty thành viên niêm yết chủ chốt như Central Retail, Central Pattana và Central Plaza Hotel.

Dưới sự quản lý của mảng bất động sản Central Pattana (CPN), tập đoàn sở hữu hàng chục tổ hợp trung tâm thương mại biểu tượng tại Bangkok và các tỉnh thành lớn như CentralWorld, Central Embassy, Central Phuket cùng chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời Central và Robinson.

Central World nổi tiếng tại Thái Lan

Hệ sinh thái bán lẻ chuyên biệt của tập đoàn tại xứ sở chùa Vàng cũng giữ thị phần áp đảo với chuỗi siêu thị Tops, chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nhà cửa Thai Watsadu, hệ thống siêu thị điện máy Power Buy, chuỗi nhà sách và văn phòng phẩm B2S. Không dừng lại ở đó, thông qua công ty Central Restaurants Group, đế chế này còn nắm quyền nhượng quyền và vận hành hàng nghìn cửa hàng của các thương hiệu ẩm thực quốc tế đình đám tại Thái Lan như KFC, Mister Donut, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Yoshinoya cũng như chuỗi bán lẻ phong cách sống Muji từ Nhật Bản.

Thâu tóm loạt trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất châu Âu

Tham vọng của gia tộc Chirathivat đã vươn mạnh sang lục địa già thông qua chiến lược thâu tóm các biểu tượng bán lẻ xa xỉ lâu đời. Mảng kinh doanh tại châu Âu hiện mang về cho tập đoàn doanh thu hàng năm khoảng 6,3 tỷ euro (khoảng 173.000 tỷ đồng) thông qua mạng lưới 40 trung tâm thương mại hạng sang tọa lạc tại 34 thành phố thuộc 7 quốc gia khác nhau.

Trong danh mục bất động sản và bán lẻ cao cấp này, Central Group nắm quyền kiểm soát chuỗi bách hóa danh tiếng Selfridges tại Anh, chuỗi KaDeWe ở Berlin cùng hai biểu tượng khác của Đức là Alsterhaus ở Hamburg và Oberpollinger ở Munich. Ngoài ra, tập đoàn còn sở hữu chuỗi bách hóa xa xỉ La Rinascente tại Ý, tập đoàn bán lẻ Globus tại Thụy Sĩ, trung tâm thương mại Illum tại Đan Mạch, chuỗi cửa hàng cao cấp de Bijenkorf tại Hà Lan cùng hệ thống Brown Thomas và Arnotts tại Ireland.

Từ một tiệm tạp hóa nhỏ sau Thế chiến thứ hai, Central Group dưới sự điều hành qua bốn thế hệ của gia tộc Chirathivat đã xây dựng nên một mạng lưới bán lẻ, khách sạn và trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế, trải dài từ Đông Nam Á đến trung tâm các kinh đô thời trang châu Âu.