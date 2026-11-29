Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới kinh doanh và xã hội tại Thái Lan đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc.

Người thừa kế của tập đoàn Central Group, ông Phoom Chirathivat, 37 tuổi, đã qua đời sau một vụ tai nạn vào tối thứ Bảy (28/11), khiến giới kinh doanh và xã hội tại Thái Lan đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc.

Ông Phoom, con trai của bà Nitsinee Chirathivat, giữ chức Giám đốc mảng khách sạn và đầu tư thay thế tại Central Pattana Plc (CPN). Ông đồng thời là nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty CG Capital Advisory Co.

Phoom Chirathivat

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học chính trị tại Đại học Tufts ở Boston trước khi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Quản lý UCLA Anderson.

Trước khi quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ông từng là phó chủ tịch tại L Catterton, một công ty đầu tư tư nhân tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng, nơi ông tham gia quản lý một quỹ trị giá 1,6 tỷ USD (khoảng 40.600 tỷ đồng).

Vào ngày Chủ nhật (29/11), gia đình Chirathivat cùng ban lãnh đạo tập đoàn Central Group và các công ty thành viên đã công bố lịch trình tang lễ và lễ hỏa táng.

Các nghi lễ sẽ được tổ chức tại Sala Kaveeniramit, còn được gọi là Riverside Pavilion, thuộc chùa Wat Thepsirintrawat Ratchaworawihan từ ngày 1 đến ngày 3/12.

Không có thông tin chi tiết nào về vụ tai nạn được tiết lộ với công chúng.

Được gia tộc Chirathivat thành lập từ năm 1947, Central Group hiện là một trong những tập đoàn đa ngành tư nhân lớn nhất tại Thái Lan với mạng lưới hoạt động trải dài khắp châu Á và châu Âu.

Khởi đầu từ một cửa hàng tạp hóa gia đình nhỏ tại Bangkok, tập đoàn đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực cốt lõi bao gồm bán lẻ, phát triển bất động sản, khách sạn, ẩm thực và dịch vụ tài chính. Tại Thái Lan, Central Group giữ vị thế thống lĩnh thông qua các công ty thành viên niêm yết chủ chốt như Central Retail, Central Pattana và Central Plaza Hotel. Không chỉ hiện diện mạnh mẽ tại thị trường châu Á với nhiều chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại lớn, tập đoàn còn vươn tầm quốc tế khi thâu tóm hàng loạt chuỗi trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất châu Âu như Selfridges tại Anh, KaDeWe tại Đức hay Globus tại Thụy Sĩ.

Nguồn: Bangkok Post