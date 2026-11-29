Vụ việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự an toàn của các nghệ sĩ biểu diễn tại các chương trình.

Nữ ca sĩ Thái Lan Namkhaeng Thipmwan, thường được biết đến với nghệ danh Ice, đang biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Chonburi thì một người đàn ông trong đám đông khán giả bị cáo buộc đã có hành vi sàm sỡ cô. Sự việc được cho là đã khiến nữ ca sĩ 27 tuổi vô cùng bức xúc, và nhân viên an ninh đã phải vào cuộc để lôi người đàn ông này ra ngoài. Đoạn video ghi lại tại sự kiện sau đó cho thấy Ice tiến lại gần người đàn ông khi anh ta đang bị bảo vệ giữ chặt và đá vào mặt đối phương.

Video vụ việc

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự an toàn của các nghệ sĩ biểu diễn tại các chương trình trực tiếp cũng như sự cần thiết phải tôn trọng ranh giới cá nhân. Theo các nguồn tin, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục phần trình diễn của mình sau khi người đàn ông bị lực lượng an ninh đưa đi.

Theo truyền thông đưa tin, người đàn ông này đã tiếp cận Ice khi cô đang ở trên sân khấu và ban đầu có vẻ như cố định nắm tay cô. Tuy nhiên, anh ta bị cáo buộc đã cố tình sờ soạng ngực nữ ca sĩ, dẫn đến phản ứng tức thì từ phía ê-kíp của cô.

Quản lý của cô, anh Wutthichai Sonwiang, được cho là đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và lập tức báo cho bộ phận an ninh. Các nhân viên sau đó đã nhanh chóng can thiệp và kéo người đàn ông này ra khỏi khu vực khán giả.

Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh cãi

Ice được cho là đã bị hoảng loạn sau sự cố nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi diễn. Sau đó, cô đã yêu cầu được đối mặt trực tiếp với người đàn ông sau khi lực lượng an ninh chặn anh ta lại.

Đoạn video cho thấy người đàn ông giấu tên đang quỳ trên sàn trong khi các nhân viên bảo vệ giữ chặt hai tay anh ta. Ice bước về phía người này, dường như đã nói điều gì đó trước khi đá vào mặt người này.

Khuôn mặt của người đàn ông đã được làm mờ trong đoạn clip. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu người này có bị thương tích gì hay không. Truyền thông địa phương tại Chonburi cho biết cảnh sát dự kiến sẽ làm việc với nữ ca sĩ về vụ việc này.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được gửi đi. Ice được cho là muốn giải quyết êm thấm vụ việc mà không cần nhờ đến pháp luật.

Sau vụ việc, Ice được cho là đã lên tiếng về vấn đề này trên mạng xã hội Thái Lan. Cô nhấn mạnh rằng việc là nghệ sĩ biểu diễn hay người của công chúng không cho phép bất kỳ ai có quyền đụng chạm vào cơ thể họ khi chưa được sự đồng ý.

Một tuyên bố được cho là của cô có đoạn viết: “Không một nghệ sĩ biểu diễn nào phải chịu đựng nạn quấy rối tình dục chỉ vì họ đang đứng trên sân khấu. Việc là người của công chúng không trao cho bất kỳ ai quyền được chạm vào cơ thể người khác khi không có sự đồng thuận. Một lời xin lỗi không thể xóa bỏ hành vi quấy rối.”

Nguồn: News18