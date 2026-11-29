Một nữ giáo viên yoga 23 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) bị bạn trai cũ sát hại tại khách sạn Ritz-Carlton. Trước cuộc gặp định mệnh, người đàn ông gửi cho cô hình ảnh túi Delvaux và khăn Hermès, nói sẽ mua tặng những món đồ này.

Nạn nhân là Aqua Chow, 23 tuổi, là giáo viên yoga tại Hong Kong (Trung Quốc), được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Ngày 20/11/2026, Alex Lo Chun-ming, 32 tuổi, bạn trai cũ của Aqua, bị Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên phạt tù chung thân sau khi bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận người đàn ông này phạm tội giết người.

Vụ án xảy ra từ tháng 6/2022, nhưng phải đến tháng 11/2026 mới được đưa ra xét xử. Những lời khai tại tòa đã hé lộ quá trình chuẩn bị của bị cáo, từ việc đặt phòng khách sạn, mua hung khí đến những tin nhắn liên quan các món đồ hiệu trước khi nạn nhân mất tích.

Cuộc hẹn trước chuyến đi Mỹ

Theo các chứng cứ được công bố tại phiên tòa, Aqua và Alex bắt đầu hẹn hò từ tháng 2/2021, từng có thời gian sống chung nhưng mối quan hệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai người chia tay vào tháng 1/2022. Sau đó, Aqua bắt đầu một mối quan hệ mới và lên kế hoạch sang Mỹ tham gia khóa đào tạo yoga ngắn hạn vào cuối tháng 6.

Alex Lo Chun-ming bị bắt ngày 30/6/2022 - Ảnh: SCMP

Alex, khi đó 28 tuổi, từng làm trợ lý pháp lý. Bạn bè của Aqua mô tả người đàn ông này có vẻ ngoài khá giàu có, thường sử dụng đồng hồ hàng hiệu và lái xe Porsche.

Ngày 28/6/2022, Alex đặt phòng tại khách sạn 5 sao The Ritz-Carlton ở khu Tây Cửu Long. Sáng hôm sau, anh ta liên hệ khách sạn để gia hạn thời gian lưu trú thêm một ngày.

Cũng trong ngày 29/6, Aqua gặp một người bạn cũ từng làm tiếp viên hàng không. Trong bữa ăn, cô cho người bạn xem những tin nhắn trên ứng dụng Telegram từ Alex, trong đó có hình ảnh một chiếc túi xách Delvaux màu nâu và một chiếc khăn lụa Hermès.

Aqua nói bạn trai cũ muốn mua tặng mình chiếc túi và chiếc khăn. Theo lời khai của người bạn trước tòa, cô ước tính chiếc túi có giá hơn 30.000 HKD (khoảng 100 triệu đồng), còn chiếc khăn trị giá vài nghìn HKD.

Hai người chia tay nhau vào khoảng đầu giờ chiều. Người bạn sau đó nhắn tin chúc Aqua lên đường sang Mỹ thuận lợi nhưng không nhận được phản hồi. Tin nhắn chỉ hiển thị một dấu tích, cho thấy chưa được chuyển đến người nhận.

Aqua dự kiến bay sang Mỹ để tham gia khóa học yoga vào ngày 30/6. Tuy nhiên, cô không xuất hiện tại sân bay như kế hoạch.

Trong khi đó, theo cáo trạng được công tố viên trình bày, Alex đã mua một con dao dài 34 cm tại khu Yau Ma Tei trước khi cùng Aqua đến khách sạn. Camera an ninh và các chứng cứ khác cho thấy hai người vào khách sạn cùng nhau, nhưng sau đó chỉ Alex rời khỏi căn phòng.

Hình ảnh cả hai đi cùng nhau trong khách sạn - Ảnh: SCMP

Hơn 40 vết thương và lời khai không được bồi thẩm đoàn chấp nhận

Lúc 14h43, cảnh sát đến nhà Alex để điều tra. Anh ta trả lời rằng bạn gái cũ không có ở đó và không biết cô đang ở đâu. Tuy nhiên, gần 21h cùng ngày, Alex đến đồn cảnh sát cùng luật sư, giao nộp hai thẻ chìa khóa phòng trên tầng 106 khách sạn Ritz-Carlton. Khi kiểm tra căn phòng, cảnh sát phát hiện thi thể Aqua nằm úp mặt trong bồn tắm và được phủ một chiếc khăn.

Trong thùng rác, cảnh sát tìm thấy túi nylon và giấy báo dùng để bọc dao của cửa hàng, túi đeo vai Louis Vuitton của Alex, túi Hermès của nạn nhân và hai bàn chải đánh răng. Kết quả giám định cho thấy trên hai bàn chải có ADN của Alex và một phụ nữ khác.

Dấu giày được tìm thấy trong phòng trùng khớp với đôi giày thể thao Gucci của Alex. Những dữ liệu camera và chứng cứ thu thập tại khách sạn cũng được công tố viên sử dụng để tái dựng diễn biến vụ án.

Tại phiên tòa kéo dài 14 ngày, Alex phủ nhận tội giết người nhưng thừa nhận đã gây ra cái chết của bạn gái cũ. Bị cáo cho rằng mình chỉ phạm tội ngộ sát, không có chủ ý sát hại nạn nhân.

Aqua Chow, 23 tuổi, là giáo viên yoga tại Hong Kong

Người đàn ông khai mua dao với ý định tự sát trong phòng khách sạn, đồng thời muốn gặp Aqua lần cuối trước khi kết thúc mọi chuyện. Theo lời khai, cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên căng thẳng, xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm. Alex nói đã mất kiểm soát và không nhớ rõ toàn bộ diễn biến sau đó.

Bị cáo cũng đề cập đến những khó khăn tài chính, cho biết chi tiêu nhiều tiền cho Aqua và mắc khoản nợ khoảng 2-3 triệu HKD.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng đây không phải hành động bộc phát như lời khai của bị cáo. Việc đặt phòng khách sạn từ trước, gia hạn thời gian lưu trú, mua dao và những tin nhắn liên quan đến quà tặng hàng hiệu là các tình tiết cho thấy Alex đã có sự chuẩn bị.

Ngày 19/11/2026, sau khoảng 5 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên Alex phạm tội giết người.

Tại phiên tuyên án hôm sau, Alex gửi lời xin lỗi Aqua và gia đình nạn nhân. Trong thư, người đàn ông nói cô là người phụ nữ mình yêu nhất cuộc đời, đồng thời thừa nhận đã yêu cô theo cách sai lầm và sẵn sàng chịu hậu quả.

Tuy nhiên, thẩm phán Anthony Kwok Kai-on cho rằng mức độ ăn năn của bị cáo còn hạn chế. Ông nhấn mạnh hai người đã chia tay trước khi vụ án xảy ra. Nếu thực sự yêu Aqua, Alex lẽ ra nên để cô có cơ hội tiếp tục cuộc sống, thay vì khiến cô phải chịu đau đớn và sợ hãi trong những giây phút cuối cùng.

Tòa án Hong Kong tuyên Alex Lo Chun-ming mức án tù chung thân vì tội giết người.

Theo SCMP, HKFP