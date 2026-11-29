Một gia đình ở Paya Lebar (Singapore) đã vô cùng hoảng sợ sau khi phát hiện con trăn lớn với chiếc bụng phình to xuất hiện tại nhà vào Chủ nhật (ngày 15/11).

Khoảng 18h30 ngày 15/11, con gái chị Dewi đang ở nhà cùng người giúp việc trên đường Sandy Lane, khu Paya Lebar, Singapore. Khi kiểm tra khu vực hiên nhà, người giúp việc bất ngờ thấy con trăn đang trườn giữa những chiếc kệ để đồ. Dù con vật chưa bò vào trong nhà, cả hai vẫn hoảng hốt.

Nhận thấy bụng con bò sát to bất thường, họ nghi ngờ nó có thể đã ăn thịt một trong những con vật nuôi của gia đình nên nhanh chóng đưa những con vật còn lại đến nơi an toàn.

Khi kiểm tra cá koi, rùa và đàn gà, gia đình phát hiện Bobby, con gà giống Silkie lông trắng, đã biến mất. Họ cho rằng con trăn đã nuốt Bobby ngay trong vườn.

Ảnh: Stomp

Chị Dewi ước tính con trăn dài khoảng 4 mét. Chị cho biết chiếc tủ quần áo trong nhà cao khoảng 2,5 mét, còn phần thân và đuôi con trăn trông dài hơn cả chiều cao chiếc tủ.

"Con trăn đã ăn thịt gà của tôi!! Thật kinh khủng...", chị Dewi buồn bã cho biết.

Người phụ nữ chia sẻ rằng cô đã chăm sóc gà Bobby từ khi nó mới 10 tuần tuổi và nuôi được khoảng 2,5–3 năm.

Theo lời chủ nhân, Bobby thường xuyên đẻ trứng và mỗi sáng lúc 7h, nó cùng những con gà khác chờ chị hoặc các con rải sâu khô cho ăn.

Gia đình lập tức liên hệ với Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền lợi Động vật (ACRES) của Singapore và Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) để được hỗ trợ. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và bắt con trăn. Đoạn video do Stomp chia sẻ sau đó cho thấy con trăn nằm trong một chiếc lồng chuyên dụng, phần bụng vẫn phình rõ.

Chị Dewi, nhân viên văn phòng khoảng 40 tuổi, cho biết đã sống tại khu nhà này 4 năm và trước đó chưa từng bắt gặp rắn xuất hiện trong khu vực.

Trả lời câu hỏi của Stomp, người phát ngôn của ACRES cho biết con trăn trên thuộc loài trăn lưới, một loài thường thấy ở Singapore và chủ yếu săn chuột vào ban đêm.

NParks khuyến cáo trong trường hợp chạm trán với rắn hay trăn mọi người nên giữ bình tĩnh và từ từ lùi lại để con vật có đường rút lui. Người dân nên giữ khoảng cách, quan sát từ xa và tuyệt đối không chạm vào, đuổi bắt hay dồn con vật vào đường cùng. Nếu có thú cưng, cần giữ chúng tránh xa con vật.