Ít ai nghĩ nữ chính Khóa Học Yêu Cấp Tốc đã 49 tuổi nhờ 3 item này

Khóa Học Yêu Cấp Tốc hiện đang là bộ phim gây nhiều chú ý trên sóng tvN với mức rating lên đến 2 chữ số: 11%. Nữ chính Jeon Do Yeon (thủ vai Haeng Seon) trước khi lên sóng đã nhận về ý kiến trái chiều cho rằng cô nhìn bị chênh lệch tuổi tác so với nam chính do Jung Kyung Ho thủ vai. Tuy nhiên, ngay sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả ngay lập tức bị chinh phục bởi màn hóa thân rất ''ngọt'' này.

Tuy ngoài đời đã bước sang tuổi 49 nhưng nữ diễn viên Jeon Do Yeon vẫn đảm nhận tốt nhân vật bước sang độ tuổi 40, nhờ gu thời trang trẻ trung mà nữ diễn viên mang lên phim. Dễ thấy, Jeon Do Yeon trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc là người đam mê họa tiết hoa lá, áo tay bồng và buộc tóc nơ.

Nổi bật nhất trong trang phục của nữ chính Khóa Học Yêu Cấp Tốc chính là họa tiết hoa lá. Hầu hết các mẫu trang phục của Jeon Do Yeon đều sử dụng họa tiết hoa lá cây cỏ nhằm tạo vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung tràn ngập sức sống. Điều này giúp cho vẻ ngoài nữ diễn viên ''hack'' tuổi thấy rõ

Ngay từ tấm ảnh poster của phim, Jeon Do Yeon đã diện áo hoa đầy dễ thương và nữ tính. Thiết kế áo dáng lửng tay bồng được thêm thắt họa tiết hoa màu sắc giúp vẻ ngoài người diện trở nên hiện đại và bắt mắt

Dù là diện áo blouse hay áo gilet, họa tiết hoa và các tông màu trang phục nổi bật vẫn là những chi tiết được Jeon Do Yeon lăng xê. Hơn nữa, nữ diễn viên cũng rất hay chọn áo tay bồng nhằm tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính

Mẫu sơ mi cộc tay có phom dáng cơ bản đi kèm hình in cây xanh, biến thiết kế này trở nên thu hút và sang chảnh hơn. Dù vào vai người phụ nữ vất vả mưu sinh có vẻ ngoài già hơn tuổi thật nhưng Jeon Do Yeon lên phim không hề bị luộm thuộm, lạc hậu

Khi không diện đồ sáng màu, nữ diễn viên vẫn chọn họa tiết hoa làm điểm nhấn cho trang phục nhằm tăng sự trẻ trung, cuốn hút cho vẻ ngoài. Mẫu áo blouse tay bồng màu đen được nhấn nhá họa tiết hoa nhí màu trắng nằm rải rác toàn bộ áo, kết hợp với các đường vải ren đặt ở vai, trước ngực...

Dễ thấy hoa nhí và phom dáng áo tay bồng là 2 chi tiết gắn liền với Jeon Do Yeon trong bộ phim này. Ngoài ra, nữ diễn viên còn khá chăm sử dụng phụ kiện tóc điệu đà màu nổi giúp vẻ ngoài càng thêm điệu

Bên cạnh điểm nổi bật nhất là họa tiết hoa nhí/ cây cỏ, trang phục của Jeon Do Yeon còn nghiêng nhiều về các gam màu nổi, giúp ''hack'' tuổi hiệu quả