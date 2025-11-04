iPhone 17 vừa ra mắt, "pháp sư Trung Hoa" tung chiêu khiến dân chơi công nghệ phát sốt

Ngay sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, dân sành công nghệ đã nhanh chóng săn lùng những món phụ kiện độc lạ để “lên đồ” cho siêu phẩm mới. Cùng thời điểm đó, Lazada vừa tích hợp gian hàng Tmall từ Taobao, mang đến cho người dùng Việt cơ hội tiếp cận hàng loạt sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và giá cực kỳ ưu đãi ngay trên sàn thương mại điện tử trong nước. Người mua có thể thao tác nhanh chóng, thanh toán tiện lợi và vẫn được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành, đổi trả của LazMall.

1. Vỏ bảo vệ chống sốc có tính từ: Sang, bền và cực thông minh

Mẫu vỏ bảo vệ chống sốc có tính từ dành cho iPhone 17 Pro Max, 17 Pro và các phiên bản trước đó đang là món “must-have” đầu tiên. Thiết kế tương thích MagSafe giúp sạc nhanh không dây cực tiện, trong khi khung nhựa cứng kết hợp cao su dẻo tăng độ bền và cảm giác cầm chắc tay. Bề mặt chống trầy, chống ố, bảo vệ máy tối ưu. Hiện sản phẩm đang được giảm hơn 50%, giá chỉ còn khoảng 365 nghìn đồng - mức giá hấp dẫn cho một chiếc ốp vừa đẹp vừa xịn.

2. Ốp Hello Kitty Yousidun: Dễ thương và thời trang hết nấc

Dành cho tín đồ thích phong cách ngọt ngào, ốp Yousidun với thiết kế Hello Kitty kèm dây đeo xanh chắc chắn sẽ khiến bạn đổ gục. Ốp được làm từ chất liệu TPU dẻo, ôm sát máy, dễ tháo lắp, chống trơn trượt hiệu quả. Dây đeo vừa là phụ kiện thời trang vừa giúp chống rơi rớt điện thoại. Mức giảm giá 50% còn 145 nghìn đồng khiến item này trở thành món “must-buy” cho các cô nàng yêu sự đáng yêu và cá tính. Còn chần chừ gì mà nàng không lên Lazada chốt đơn ngay!

3. Miếng dán cường lực siêu mỏng 3D: Trong suốt, chống sốc hoàn hảo

Miếng dán cường lực dành cho iPhone 17 Pro Max là lựa chọn lý tưởng cho ai muốn bảo vệ màn hình mà vẫn giữ được cảm giác mượt như nguyên bản. Thiết kế 3D tràn viền ôm sát cạnh, độ trong cao, chống trầy xước, chống vân tay và vẫn đảm bảo độ nhạy cảm ứng tuyệt đối. Sản phẩm được giảm gần 70%, từ hơn 600 nghìn xuống còn khoảng 182 nghìn đồng, quá hời cho một món phụ kiện bảo vệ cao cấp.

4. Ốp silicon từ tính Daimang: Mỏng nhẹ nhưng siêu chắc

Một lựa chọn khác đang được giới trẻ cực ưa chuộng là ốp silicon từ tính chống sốc của Daimang. Thiết kế mờ chống bám vân tay, bề mặt êm mượt như da, tạo cảm giác sang trọng. Lớp silicon dẻo có khả năng hấp thu va đập, bảo vệ máy toàn diện, kèm khe tản nhiệt giúp iPhone luôn mát khi sạc hay chơi game. Mức giảm lên tới gần 80%, chỉ còn khoảng 150 nghìn đồng, khiến sản phẩm này trở thành “deal ngon” khó bỏ qua.

5. Ốp trong suốt chống sốc RISEOUS: Rẻ bất ngờ, xịn không tưởng

Cuối cùng là mẫu ốp trong suốt chống sốc RISEOUS - item giá rẻ nhất nhưng chất lượng không hề “rẻ”. Ốp dày dặn, ôm sát thân máy, phần viền camera được làm cao giúp bảo vệ ống kính tối đa. Nhẹ, trong, bền và chỉ hơn 14 nghìn đồng sau giảm giá - duy nhất chỉ có tại Lazada, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích phong cách tối giản, muốn khoe trọn vẻ đẹp nguyên bản của iPhone.

Lễ hội thương hiệu quốc tế trên Lazada sẽ diễn ra từ ngày 1/11, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể mua sắm hàng chính hãng dễ dàng, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết, với: Voucher lên đến 1 triệu đồng Giảm giá đến 50% Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY







