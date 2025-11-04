Biệt thự 400m2 ở ngoại ô "chữa lành" với vườn hoa cẩm tú cầu

Không gian sân vườn có thể được biến thành nơi thư giãn vào buổi tối với bếp lửa ấm.

Rời xa ánh đèn rực rỡ nơi trung tâm, gia chủ chọn dừng chân ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, nơi con người có thể được hoà mình vào thiên nhiên. Ngôi biệt thự ba tầng không cầu kỳ mà được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế theo đúng phong cách sống của gia chủ.



Lối đi cạnh nhà rợp hoa cẩm tú cầu và những cây thân thảo tạo cảm giác thơ mộng.

Căn nhà nằm giữa khu vườn ngập hoa, được bao bọc bởi những mảng xanh tự nhiên. Hoa cẩm tú cầu trắng, cỏ bạc, cây thân thảo mộc xen nhau. Tất cả khung cảnh tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại là một sự sắp đặt có chủ đích. Cảnh quan ấy giúp làm mờ ranh giới giữa con người và thiên nhiên để mỗi bước chân trong vườn đều như đang đi dạo giữa một cánh đồng nhỏ, nhẹ nhàng và yên bình.

Gia chủ có thể cùng người thân, bạn bè quây quần hàn huyên bên bếp lửa.

Buổi tối, khu vườn trở nên thơ mộng với ánh sáng vàng từ ngôi nhà hắt xuống bếp lửa ở góc vườn. Một vài chiếc ghế xếp quanh bếp lửa là nơi mọi người có thể ngồi quây quần bên nhau hàn huyên những câu chuyện thường nhật.

Không gian sống ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Bước vào bên trong, ngôi nhà như bừng sáng. Giếng trời, cửa sổ mái và hệ kính lớn giúp ngôi nhà luôn ngập tràn nắng. Ánh sáng len lỏi qua từng góc, phản chiếu qua tường gương, đưa hình ảnh khu vườn cẩm tú cầu vào từng căn phòng. Trong không gian ấy, chỉ cần một chiếc ghế sofa mềm, một bình hoa nhỏ cũng đủ để căn nhà bừng lên sức sống mới.

Lối vào nhà ấn tượng với khoảng trần cao và cụm đèn thả mô phỏng hình khối bồ công anh rực sáng.

Không gian sinh hoạt chung ở tầng trệt được thiết kế mở, không có tivi hay đèn trần, chỉ có ánh sáng và sự tĩnh lặng. Đó là nơi để đọc sách, ngồi thiền, trò chuyện hoặc đơn giản là ngắm nắng di chuyển trên sàn. Tầng hầm lại là "góc bí mật" của gia chủ, nơi có quầy bar nhỏ, bàn trò chuyện và ánh sáng từ giếng trời phản chiếu qua gương, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng.

Không gian phòng khách mở với bên ngoài tạo cảm giác thoáng đãng

Khu bếp nổi bật với sự tiện nghi

Phòng sinh hoạt với gam màu nâu ấm, sofa xanh rêu và cửa chớp mở ra khoảng xanh bên ngoài

Không gian phòng làm việc ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Tầng trên cùng là không gian riêng tư nhất, nơi căn phòng ngủ nhỏ dưới mái dốc mở ra hiên nhìn xuống khu vườn. Màu trắng ngọc trai, xám nhạt và gỗ sáng được phối hợp khéo léo, khiến mọi chi tiết đều nhẹ nhàng. Từng món đồ trong nhà cũng được lựa chọn kỹ càng, vừa đủ để tăng sự tinh tế cho không gian sống.

Ngôi nhà không phải là một "tác phẩm trưng bày" mà giống như một món đồ thân thuộc, giản dị tinh tế cho cuộc sống thường nhật.