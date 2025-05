iPhone 17 Air lộ diện với độ mỏng cực đại nhưng cụm camera lại gây thất vọng

Dù còn chưa chính thức ra mắt, iPhone 17 Air đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới công nghệ sau khi loạt ảnh mô hình được cho là bản dummy của chiếc điện thoại này bất ngờ lộ diện. Xuất hiện cạnh iPhone 16 Plus trong bức ảnh rò rỉ, chiếc 17 Air trông mỏng đến mức “hư cấu”, ước tính chỉ khoảng 5,65mm, mỏng hơn đáng kể so với độ dày 7,8mm của các mẫu Pro.

Nguồn tin đến từ leaker nổi tiếng Majin Bu, được GSMArena dẫn lại, cho thấy dù đây chỉ là bản mô hình không có chức năng, nhưng rất có thể phản ánh thiết kế thực tế của sản phẩm sắp tới. Dễ thấy, Apple đang muốn đưa iPhone 17 Air trở thành chiếc smartphone mỏng nhất năm, thậm chí dư sức “qua mặt” cả Galaxy S25 Edge của Samsung.

Mô hình iPhone 17 Air đặt cạnh iPhone 16 hiện tại. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, độ mỏng ấn tượng đó lại kéo theo một điểm trừ rõ rệt: cụm camera đơn phía sau lồi hẳn lên khỏi phần thân máy. So sánh với iPhone 16 Plus, phần ống kính của 17 Air không những không gọn hơn mà còn nổi bật hơn do phần thân máy quá mỏng khiến độ lồi càng trở nên lộ rõ. Nói cách khác, khi nhìn tổng thể, chiếc điện thoại trông giống như một tấm kim loại siêu mỏng với “cục gù” nhô lên ở đỉnh.

Giới chuyên môn cho rằng Apple đã buộc phải giữ lại cụm camera lớn để bảo toàn chất lượng ảnh, đồng thời cắt giảm số lượng ống kính xuống còn một nhằm tiết kiệm không gian bên trong máy. Đây có thể là một đánh đổi khó tránh khi Apple muốn chạy đua về độ mỏng nhưng vẫn phải đảm bảo trải nghiệm nhiếp ảnh không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Rõ ràng, nếu bỏ qua phần camera lồi, iPhone 17 Air thực sự là một kiệt tác về thiết kế tối giản và tinh tế. Nhưng thực tế là người dùng không thể "bỏ qua" chi tiết đó một cách dễ dàng, và đây sẽ là điểm gây tranh cãi lớn khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Tham khảo GSMArena