iPhone 17 Air lộ cấu hình, có một điểm khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Một nguồn rò rỉ mới trên mạng xã hội Hàn Quốc Naver vừa hé lộ thêm loạt chi tiết đáng chú ý về iPhone 17 Air, mẫu máy được kỳ vọng mang đến trải nghiệm “nhẹ như gió”. Theo thông tin, đây là phiên bản mẫu đã hoàn tất thử nghiệm sản xuất, tiết lộ các thông số quan trọng như trọng lượng, độ mỏng và dung lượng pin.

Cụ thể, iPhone 17 Air sẽ chỉ dày 5,5mm, một con số mỏng đáng kinh ngạc, từng được nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhắc đến trước đó. Nhưng điều đáng nói là dung lượng pin của máy chỉ đạt mức 2800mAh, tương đương với iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã ra mắt gần 5 năm trước. Với dung lượng này, các bài test nội bộ của Apple cho thấy chỉ khoảng 60–70% người dùng có thể trụ được trọn một ngày sử dụng, thấp hơn đáng kể so với mức 80–90% vốn được xem là chuẩn mực trước đây của hãng.

iPhone 17 Air sẽ có độ dày chỉ 5.5mm. Ảnh: 9to5Mac

Khi so sánh, iPhone 16 hiện tại có pin 3561mAh, còn iPhone 16 Plus là 4674mAh, tức mẫu Air mới sẽ bị cắt giảm 20% pin so với một chiếc iPhone tiêu chuẩn và đến 40% nếu so với chiếc máy cùng cỡ màn hình.

Dù vậy, Apple đang được cho là sẽ triển khai tính năng tối ưu pin bằng trí tuệ nhân tạo trong iOS 19, nhằm bù đắp phần nào cho thời lượng pin yếu kém này. Ngoài ra, vẫn có khả năng Apple sẽ dùng pin mật độ cao, giữ nguyên kích thước nhưng tăng hiệu suất thực tế lên thêm 15–20%. Nếu điều này thành hiện thực, thời lượng pin máy sẽ tiệm cận với dòng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất chính là trọng lượng. Với trọng lượng chỉ khoảng 145 gram, iPhone 17 Air sẽ nhẹ tương đương với iPhone SE 2 (148g) và iPhone 13 mini (141g), nhưng lại sở hữu màn hình rộng tới 6,6 inch, một kỳ tích về thiết kế.

Tóm lại, iPhone 17 Air hứa hẹn là chiếc smartphone “siêu mẫu” mảnh mai nhất của Apple, mang đến cảm giác cầm nắm nhẹ như không khí, đúng như cái tên “Air”. Chỉ tiếc rằng, sự hy sinh để đạt được vóc dáng ấy chính là thứ quan trọng nhất với người dùng di động hiện nay là thời lượng pin.

Tham khảo PhoneArena, 9to5Mac