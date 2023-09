iPhone 15 bị nóng bất thường: Ứng dụng quen mặt này có thể là nguyên nhân

Trên các diễn đàn trực tuyến - bao gồm các trang hỗ trợ khách hàng của Apple, mạng xã hội Reddit và các nền tảng mạng xã hội khác, nhiều người dùng iPhone 15 Pro và Pro Max cho biết thiết bị của họ quá nóng để cầm.

Biên tập viên Joanna Stern của WSJ đã thử nghiệm và nhận thấy iPhone 15 Pro Max chạm nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C. Nếu tải game bằng mạng 5G, như trò chơi Genshin Impact, nhiệt độ smartphone tăng tới 50 độ C.

Người dùng iPhone 15 phản ánh tình trạng nóng lên của điện thoại dù chỉ lướt web, dùng mạng xã hội hay xem video ngắn. (Ảnh: The Verge)

Theo YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee, anh nhận thấy rằng iPhone 15 Pro gặp phải hiện tượng quá nhiệt khi nghe nhạc và sử dụng Instagram. “Trong khoảng 5 phút, điện thoại sẽ rất nóng và hao khoảng 5% pin”, anh nói. “Và sau đó mọi chuyện sẽ ổn trở lại”.

Kênh YouTube công nghệ @iPhonedo thậm chí còn lên tiếng cho rằng Instagram chính là nguyên nhân gây ra tình trạng quá nhiệt. @iPhonedo cho biết rằng vấn đề, này bắt đầu xảy ra sau khi cập nhật iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max và iPad Pro lên iOS 17 và iPadOS 17.

Giống như Brownlee, Faruk, chủ kênh @iPhonedo, cho biết iPhone của anh không chỉ nóng mà thời lượng pin trên mỗi thiết bị còn giảm với tốc độ “chóng mặt”, 1% trên mỗi phút. Kết quả là, việc sử dụng Instagram trong 10 phút cũng đủ khiến thời lượng pin giảm đi 10%.

Ứng dụng Instagram có phải là nguyên nhân khiến các mẫu iPhone 15 Pro quá nhiệt?

Trong video được đăng tải trên kênh @iPhonedo, Faruk chỉ ra rằng nhiệt độ của iPhone 15 Pro Max tăng từ khoảng 26,6 lên hơn 35,5 độ C và khiến thời lượng pin của máy giảm vài phần trăm. Faruk nói rằng điều này chỉ xảy ra với ứng dụng Instagram.

Do Faruk cần sử dụng Instagram cho công việc của mình nên việc xóa ứng dụng này không phải là một giải pháp khả thi đối với anh ấy. Tuy nhiên, theo Faruk anh nhận thấy rằng nếu chuyển sang “Chế độ nguồn điện thấp” trong khi sử dụng Instagram, điều đó sẽ giúp iPhone trở nên mát mẻ hơn đôi chút mặc dù pin vẫn tiêu hao.

Cựu nhân viên Facebook từng tố Meta cố tình làm hao pin điện thoại

George Hayward, 33 tuổi và từng làm tại bộ phận ứng dụng Messenger, từng chia sẻ với với New York Post vào đầu năm nay rằng Facebook có thể bí mật tác động để làm smartphone của người dùng hết pin.

Công ty gọi hành động này là "thử nghiệm tiêu cực" (negative test), trong đó Facebook gây hết pin smartphone của bất kỳ điện thoại nào nhằm kiểm tra các tính năng, đo tốc độ ứng dụng hay xem hình ảnh được truyền tải ra sao.

George Hayward bị Meta, công ty mẹ của Facebook, sa thải tháng 11 năm ngoái vì từ chối thực hiện thử nghiệm. Sau khi bị cho nghỉ việc, Hayward kiện Meta lên tòa án liên bang Manhattan.

Dan Kaiser, luật sư của Hayward, chỉ ra rằng hành động làm cạn pin trên smartphone có thể khiến người dùng gặp nguy hiểm, nhất là trong trường hợp khẩn cấp, cần liên lạc với cảnh sát hay nhân viên cứu hộ.

Tuy nhiên, đơn kiện bị rút lại do các ràng buộc về điều khoản trong hợp đồng lao động giữa Hayward với Meta. Dù vậy, Kaiser cho rằng hầu hết người dùng không biết Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác đều có thể làm cạn pin smartphone, tức thiết bị của họ có thể bị thao túng bởi bất kỳ ai.

Theo PhoneArena, nếu không cần sử dụng Instagram, bạn có thể kiểm chứng chia sẻ của Faruk bằng cách xóa Instagram trong vài ngày để xem mẫu iPhone 15 Pro series của bạn có ngừng nóng lên hay không. Nếu nó vẫn tiếp tục nóng mặc dù đã gỡ bỏ ứng dụng Instagram thì vấn đề này không liên quan đến ứng dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể muốn thử đặt iPhone của mình ở “Chế độ nguồn điện thấp” trong khi sử dụng Instagram để xem điều đó có hữu ích không. Để bật Chế độ nguồn điện thấp, hãy đi tới Cài đặt > Pin và bật “Chế độ nguồn điện thấp”. Điều này sẽ ngăn các ứng dụng cập nhật trong nền.