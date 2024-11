Người dùng BE có thêm lựa chọn "Mua trước, trả sau" hạn mức lên đến 25 triệu đồng với Home PayLater từ Home Credit

Mặc dù chỉ mới xuất hiện, hình thức "Mua trước, trả sau" (Buy Now, Pay Later - BNPL) đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam với quy mô thị trường BNPL cuối năm 2023 đạt 2,34 tỷ USD (theo báo cáo tháng 4/2024 từ Research&Markets). Trong giai đoạn 2024 - 2029, thị trường dịch vụ BNPL ở Việt Nam kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 27,6% và sẽ tiến tới quy mô thị trường 11,27 tỷ USD năm 2029. Mới đây, thỏa thuận hợp tác giữa Home Credit và Be Group càng thúc đẩy xu hướng này khi mang đến cho hơn 10 triệu người dùng BE thêm một lựa chọn thanh toán mới, tiện lợi với hạn mức hấp dẫn.

Home Credit bắt tay Be Group triển khai tiện ích "Mua trước, trả sau" Home PayLater linh hoạt trên Siêu ứng dụng BE.

Cụ thể, khi kích hoạt Home PayLater của Home Credit trên Siêu ứng dụng BE, trong chưa đầy 1 phút phê duyệt, người dùng có thể tiếp cận hạn mức trả sau lên đến 25 triệu đồng với bước xác thực hồ sơ được tinh giản nhờ tích hợp công nghệ số. Phương thức thanh toán Home PayLater này còn cung cấp nhiều ưu đãi và hỗ trợ tài chính khác như miễn lãi suất lên đến 45 ngày, không cần trả trước, đa dạng loại hình dịch vụ được áp dụng hình thức mua trước trả sau ngay trên ứng dụng BE như beFood - đặt đồ ăn, mua Vé máy bay, Tàu hỏa, Xe khách, Bảo hiểm,...

Người dùng có cơ hội giảm 50% cho dịch vụ beFood - đặt đồ ăn khi thanh toán qua Home PayLater.

Bên cạnh đó, người dùng Home PayLater trên BE còn được miễn các loại phí như: phí mở tài khoản, phí chuyển đổi, phí sử dụng, phí tất toán trước hạn, mang đến trải nghiệm "Mua trước, trả sau" nhanh gọn và liền mạch hơn. Đặc biệt hơn, trong dịp này, người dùng còn được hưởng ưu đãi giảm 50% - tối đa 40.000 đồng khi thanh toán bằng Home PayLater khi đặt đồ ăn trên beFood, và giảm 50% - tối đa 300.000 đồng cho các thanh toán mua Vé máy bay, Tàu hỏa, Xe khách.

Trước hợp tác này, Home Credit đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai sản phẩm Home PayLater với các đối tác lớn khác như hệ thống Thế Giới Di Động, Tiki, Traveloka, Lotte Cinema,… Cú bắt tay giữa hai ông lớn trong lĩnh vực tài chính số và công nghệ đã góp vào bức tranh thị trường mua trước, trả sau gam màu sôi động hơn, cũng như góp phần đơn giản hóa, công nghệ hóa trải nghiệm chi tiêu của hàng triệu người dùng BE, đồng thời tiếp cận thêm nhiều người dùng tại TP.HCM, Hà Nội và hơn 50 tỉnh/thành phố khác trên toàn quốc.

Với Home PayLater, người dùng có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ beFood - đặt đồ ăn, mua Vé máy bay, Tàu hỏa, Xe khách, Bảo hiểm… miễn lãi suất lên đến 45 ngày.

Theo ông Michal Skalicky, Giám đốc Quan hệ khách hàng Home Credit Việt Nam: "Việc ra mắt tiện ích Home PayLater trên Siêu ứng dụng BE không chỉ mở rộng danh mục dịch vụ của Home Credit, mà còn mang đến cho hàng triệu người dùng BE một lựa chọn thanh toán linh hoạt và hấp dẫn hơn. Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và mang lại sự tiện dụng và lợi ích lớn hơn cho người dùng".

Home Credit là một trong những công ty tài chính số đầu tiên tạo ra xu hướng mua trước, trả sau ở Việt Nam với sản phẩm Home PayLater. Với Home PayLater, việc mua sắm trả góp được đơn giản hóa cho người dùng. Không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần ảnh chụp chân dung, CCCD và điền thông tin đăng ký, khách hàng đã có thể bắt đầu trải nghiệm mua sắm với Home PayLater tại hơn 700.000 điểm bán trên cả nước. Sau khi mở tài khoản, người dùng có thể đăng ký các khoản vay cho những giao dịch mua sắm thông qua hình thức mua trước trả sau linh hoạt tới 12 tháng.

Ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc Phát triển Đối tác tại Be Group, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Home Credit để mang đến cho người dùng BE thêm một giải pháp thanh toán linh hoạt và tiện lợi hơn. Với Home PayLater, người dùng có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ trên BE mà không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Đây là bước tiến mới giúp củng cố vị thế của một siêu ứng dụng toàn diện, phục vụ mọi nhu cầu của người Việt".

BE hiện là siêu ứng dụng Việt cung cấp đa dạng dịch vụ như tích hợp 5 phương thức di chuyển (xe máy, ô tô, máy bay, xe khách, tàu hỏa), giao đồ ăn, giao hàng… đạt mốc hơn 200 triệu lượt tải, và vận hành hơn 400 nghìn đối tác tài xế khắp cả nước. Tiếp nối Home PayLater, Be Group vẫn đang tiếp tục sáng tạo và phát triển hệ sinh thái sản phẩm mới, phục vụ toàn diện các nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người Việt.