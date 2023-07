Insidious: The Red Door giành Top 1 phòng vé Bắc Mỹ sau tuần đầu ra mắt

Sau tuần đầu ra mắt, tác phẩm dễ dàng trở thành "ông vua" tại phòng vé Bắc Mỹ. Trong khi đó, khán giả ở Việt Nam cũng rần rần mong ngóng khi quỷ dữ từ Cõi Vô Định "quậy tưng" Sài thành.

Insidious: The Red Door có suất chiếu sớm từ 18h thứ Tư ngày 12.07 và cả ngày thứ Năm ngày 13.07.

Cuối tuần qua, khán giả TP. HCM được dịp "dậy sóng" khi dàn ác quỷ của loạt Insidious được dịp tràn ra ngoài quậy tưng bừng ở nhiều cụm rạp. Bộ ba Quỷ Mặt Đỏ, Người Đàn Ông Không Thở và Cô Dâu Áo Đen "phụ" bán vé, làm bắp rang, soát vé và thậm chí còn tham gia "giao lưu" cũng như hù dọa người hâm mộ. Đây đều là những ác quỷ đáng sợ từ Cõi Vô Định từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khán giả trên màn ảnh rộng.

Ác quỷ từ Cõi Vô Định quậy tưng nhiều rạp phim ở TP. HCM.

Một fan tiết lộ: "Lần đầu đi mua vé xem phim mà áp lực quá vầy nè. Thấy bóng dáng mấy bạn ‘quỷ’ đứng gần thôi là đã muốn đứng tim rồi. Phần Insidious nào mình cũng coi nên nhìn là nhận ra ngay con quỷ nào liền. Coi trong phim đã sợ mà thấy ngoài đời còn ghê hơn. Hy vọng phần phim sắp tới mấy bạn này đều trở lại và chiêu đãi khán giả thêm nhiều pha hù xịn sò nữa".

Bên cạnh đó, một căn nhà ma theo chủ đề Cõi Vô Định cũng đã xuất hiện tại E-mart Gò Vấp. Đây chính là cơ hội để người hâm mộ "mắt thấy, tai nghe", trải nghiệm thử thế giới rùng rợn này ngoài đời thực. Nhiều fan "cứng" của thể loại kinh dị đã tham gia thử thách nhưng hiếm ai trụ nổi một phút bên trong Cõi Vô Định.

Ngôi nhà ma chủ đề Cõi Vô Định thử thách độ "cứng" của fan thể loại kinh dị.

Một người chơi chia sẻ: "Xem thấy Cõi Vô Định trong Insidious nên mình cũng muốn trải nghiệm thử ngoài đời thực xem như thế nào. Cảm giác khi bước vào nó rất là ngột ngạt, u ám, không biết có thứ gì đang ở xung quanh mình nhưng lúc nào cũng như có ai đó đang theo dõi vậy. Thêm mấy ác quỷ bất chợt lao ra nữa thì thôi chỉ muốn thoát ra cho nhanh".

Trong Insidious: The Red Door sắp tới, các thế lực tà ác trong Cõi Vô Định một lần nữa quay trở lại ám ảnh gia đình Lambert sau 10 năm. Hai cha con Josh (Patrick Wilson) và Dalton (Ty Simpkins) một lần nữa phải trở lại thế giới tâm linh ghê rợn này và đối mặt với những con ác quỷ năm xưa đang chực chờ cướp lấy thể xác họ.

Insidious: The Red Door dễ dàng trở thành "ông hoàng" mới của phòng vé Bắc Mỹ.

Sức hút của thương hiệu dễ dàng giúp Insidious: The Red Door soán ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ của Indiana Jones and the Dial of Destiny trong tuần đầu ra mắt với 32,6 triệu USD. Tác phẩm đầu tay với vai trò đạo diễn của Patrick Wilson còn thu về 31,4 triệu USD tại các thị trường quốc tế, đánh dấu tựa phim kinh dị có doanh thu mở màn hoành tráng nhất kể từ thời đại dịch.

Phim hiện mang đã về cho nhà sản xuất 64 triệu USD trên toàn thế giới. Theo thống kê của Sony, Insidious: The Red Door đang có doanh thu tuần đầu tiên cao hơn 27% so với Insidious: The Last Key (2018), 58% so với Evil Dead Rise và 30% so với Scream VI. David A. Gross - người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - nói: "Với kinh phí chỉ 16 triệu USD và sức hút lớn từ thị trường quốc tế, đây là một chiến thắng phòng vé dễ dàng nữa cho Insidious và Blumhouse".

Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) có suất chiếu sớm từ 18h00 thứ Tư (12.07) và cả ngày thứ Năm (13.07) và chính thức ra rạp thứ Sáu (14.07) trên toàn quốc.