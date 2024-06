Insidemen ra mắt BST hè 2024 “Bracing For The Future” với tuyên ngôn mạnh mẽ về thời trang bền vững

Bộ sưu tập "Bracing For The Future" là một tuyên ngôn đầy mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy mỗi cá nhân nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình đối với môi trường nói chung và môi trường sống của chính mình nói riêng. Đây không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà hơn cả, đó còn là cam kết dứt khoát của Insidemen hướng đến việc chuyển đổi sang mô hình thời trang bền vững, thời trang xanh để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

BST Bracing For The Future

"Bracing For The Future" không chỉ là sự kết hợp tinh tế của các mẫu thiết kế công sở mới như áo sơ mi, áo phông, và quần khaki,... mà còn là biểu tượng mang ý nghĩa thông điệp về bảo vệ môi trường khi sử dụng các chất liệu tái tạo tự nhiên. Cạnh đó, tone màu pastel nhẹ nhàng như xanh, hồng, đến những điểm nhấn be và trắng khiến mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện tinh thần hiện đại, trẻ trung, đầy năng lượng mà còn gợi nên một viễn cảnh tương lai tươi sáng, khi môi trường và hành tinh của chúng ta được bảo vệ.

Tính đến từng chi tiết, mỗi thiết kế đều mang trong mình một thông điệp sâu sắc về sự nhiệt huyết, lòng khát khao hành động và niềm tự hào được góp phần nhỏ bé để tạo nên những thay đổi to lớn giúp cho Trái Đất của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Thông qua BST "Bracing For The Future", Insidemen đã và đang từng bước khẳng định vị thế trong làng thời trang Việt với một hướng đi riêng, định vị là một thương hiệu truyền cảm hứng và hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững. BST hè 2024 đã chính thức lên kệ tại các showroom Insidemen, bao gồm cả showroom mới tại 98 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Từ 8/6-16/6/2024, nhân dịp tuần lễ khai trương showroom mới, Insidemen 98 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn và hàng ngàn quà tặng dành cho khách hàng. Đây là cơ hội cho các "tín đồ" thời trang trải nghiệm mua sắm các sản phẩm vừa chất lượng, vừa thân thiện với môi trường trong không gian hiện đại và đầy tiện nghi.

Sự kiện thu hút nhiều tín đồ thời trang tới mua sắm

Nam thần điển trai Tuấn Ngọc tại sự kiện

