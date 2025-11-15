Immersive House© 2025: Lời mời gọi nghệ sĩ kiến tạo “bữa tiệc giác quan” Tết

Đây sẽ là cơ hội để các tài năng trẻ làm việc với phương tiện mới biến Tết thành một hành trình cảm xúc đa tầng.

Vượt ra ngoài khuôn khổ phòng tranh truyền thống

Immersive House© năm 2024 từng tạo nên "cơn sốt" check-in, thu hút hàng ngàn khán giả kiên nhẫn chờ đợi để được trải nghiệm.

Năm 2024, Immersive House© tại City Tết Fest đã tạo nên một hiện tượng văn hóa đáng chú ý. Không chỉ là điểm check-in hot, không gian triển lãm này còn trở thành "thánh địa" trải nghiệm nơi nghệ thuật, công nghệ và kiến trúc giao thoa, góp phần biến Tết thành một bữa tiệc giác quan chưa từng có. Câu hỏi đặt ra: Liệu phiên bản 2025 sẽ mang đến điều gì mới mẻ?

Immersive House© được City Tết Fest khởi xướng với mục tiêu tạo ra một không gian triển lãm di động vượt ra ngoài khuôn khổ các phòng tranh thông thường. Đây là sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ làm việc với các phương tiện mới, nơi họ có thể tự do thử nghiệm ý tưởng và cộng hưởng văn hóa Tết theo ngôn ngữ đương đại.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của không gian này chính là khả năng mang đến trải nghiệm tiên tiến cho mọi thành phần công chúng trong một bối cảnh cộng đồng không kiểu cách. Tết không còn là những hình ảnh quen thuộc tĩnh lặng, mà trở thành một dòng chảy sống động, luôn thay đổi và đầy cảm xúc.

Khi cả TP. HCM xếp hàng để "nhìn thấy" âm thanh Tết

Thành công năm 2024 đến từ những ý tưởng táo bạo và cách thực hiện chuyên nghiệp. Triển lãm đa phương tiện "See Your Tết Sound" là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thử nghiệm không giới hạn của Immersive House©.

Với đề bài biến âm thanh Tết – những tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa đón xuân, tiếng chợ Tết nhộn nhịp – thành tác phẩm thị giác, 25 nghệ sĩ tài năng từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Úc và Mỹ đã cùng nhau sáng tạo nên 15 tác phẩm đặc sắc qua hơn 8 phương tiện nghệ thuật đương đại.

Dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ Thuy-Tien Vo (Giám đốc nghệ thuật của X+P-collective) cùng nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey và nghệ sĩ-nhiếp ảnh gia Monkey Minh, mỗi góc của triển lãm trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và tương lai. Khán giả được "nhìn mà nghe, sờ mà thấy" âm thanh Tết qua những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chưa từng có.

Có những tác phẩm khiến người xem thích thú tương tác để "đánh thức" âm thanh Tết. Có những sắp đặt biến âm sắc thành ánh sáng nhảy múa. Có flash game nơi công nghệ gặp gỡ ký ức tuổi thơ về một mâm ngũ quả đầy màu sắc.

Tác phẩm "Xào màu xâu sắc tết" của nhóm tác giả (S H À N H) shira + hoành, dựng từ các món đồ chơi tìm thấy ở chợ kết hợp với sắp đặt video 2 kênh – một sự kết hợp độc đáo giữa vật liệu dân gian và công nghệ hiện đại.

Nếu "See Your Tết Sound" là một hành trình khám phá trí tưởng tượng, thì "Saigon Sinfonietta in Tết" (Hòa tấu Tết Sài Gòn) là một bữa tiệc được bày ra cho trải nghiệm đại chúng.

Là sản phẩm sáng tạo của Tùng Monkey và The Visual 084 – đội ngũ từng lọt top 10 cuộc thi trình diễn mapping quốc tế "1 Minute Projection Mapping" ở Tokyo – tác phẩm visual mapping "Saigon Sinfonietta in Tết" được sáng tác riêng cho City Tết Fest 2024, kể câu chuyện Tết TP. HCM theo cách quen mà lạ.

Tác phẩm mapping "Saigon Sinfonietta in Tet" đưa khán giả đắm mình trong câu chuyện Tết TP. HCM rực rỡ sắc màu.

Đó không chỉ là Tết của một thành phố không ngủ, nơi mọi vùng miền hội tụ. Đó còn là Tết của sự giao thoa giữa cổ truyền và hiện đại: Bà đi chợ lựa gà tươi, cô cháu gái lướt ứng dụng đặt cả mùa Tết. Lì xì không còn là phong bao đỏ mà là chiếc mã QR. Người xem và người kể chuyện cứ như thế mà trao đổi những mảnh ký ức, đắm mình trong câu chuyện Tết TP. HCM rực rỡ sắc màu.

Kiến trúc độc đáo: Nền tảng cho cuộc hội thoại thị giác

Tạo nền tảng cho các cuộc hội thoại thị giác ấy là kiến trúc độc đáo của Immersive House©. Năm 2024, gian nhà triển lãm bên cầu Ba Son là một sáng tác kiến trúc độc đáo đến từ văn phòng 324PRAXIS, nổi lên như một tuyên ngôn sáng tạo mang tính nơi chốn. Tựa như một khung xương đô thị thu nhỏ, Immersive House© phản chiếu tinh thần TP.HCM: năng động, tạm thời nhưng chan chứa nhịp sống. Trong cấu trúc mở đó, Tết được tái hiện như một dòng chảy – luôn thay đổi, luôn sống động, như một lời thơ giữa lòng đô thị.

Gian triển lãm Immersive House© độc đáo do 324PRAXIS thiết kế – như một lời thơ giữa lòng đô thị.

Sau thành công vang dội với hàng loạt check-in tràn ngập các trang mạng xã hội và video review, kỳ vọng đã được đặt ra cho 2025. Không gian trải nghiệm năm nay sẽ tiếp tục là sân chơi sáng tạo, nơi nghệ thuật và công nghệ không chỉ giao thoa mà còn bùng nổ, đưa người xem vào một thế giới mà mỗi bước chân là một khám phá thị giác độc đáo.

Lời mời tham gia triển lãm năm nay tại "Immersive House© với đề tài CTRL+M, mời gọi nghệ sĩ, người sáng tạo can thiệp thị giác cho những khoảnh khắc Tết tương lai.

Để khởi động cho hành trình sáng tạo bùng nổ năm nay, Ban tổ chức Không gian Triển lãm Di động Immersive House© chính thức kêu gọi và tìm kiếm các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và VJ tài năng để tham gia vào hai sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, diễn ra tại Immersive House© năm nay:

Triển lãm Đa phương tiện CTRL+M: Kêu gọi các tác phẩm nghệ thuật (video, âm thanh, sắp đặt, interactive media...) với đề tài về đô thị, Tết và con người trong thời đại số.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/11/2025. Mọi thông tin chi tiết về chủ đề và cách thức tham gia, vui lòng xem tại đây.

Cuộc thi VJ VJ:MAZED: Sân chơi thị giác chuyên nghiệp "Khi ánh sáng biết thở" dành cho các nghệ sĩ VJ, với sự dẫn dắt từ giám khảo Thuy-Tien Vo, Tùng Monkey và Giang.it. Người tham gia sẽ được workshop chuyên sâu và trình diễn trên hệ thống thực tế của Lễ hội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2025. Mọi thông tin chi tiết về chủ đề và cách thức tham gia, vui lòng xem tại đây.