Imagine Dragons thay đổi 180 độ tại Việt Nam: Lúc kín đáo, khi lại hành động bất ngờ khiến đám đông phát cuồng!

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Imagine Dragons đã làm nức lòng fan Việt với 2 màn trình diễn tại 2 đầu cầu Hà Nội - TP.HCM. Cụ thể, ban nhạc rock hàng đầu thế giới tham dự lễ trao giải VinFuture tại Hà Nội vào ngày 6/12, và cháy hết mình trên sân khấu 8WONDER Winter tại TP.HCM tối 8/12.

Không hổ danh nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, nhóm mang đến cho fan Việt những màn trình diễn cực sung, với phần âm thanh hát live chuẩn như nuốt đĩa. Bên cạnh đó, diện mạo khác biệt trong 2 màn trình diễn của giọng ca chính Dan Reynolds cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Trên sân khấu 8WONDER Winter, anh cởi phăng áo từ ca khúc thứ 2, khoe body cơ bắp "đốt mắt" khán giả. Đây là thói quen của giọng ca sinh năm 1987 khi biểu diễn. Nhưng ở VinFuture Hà Nội, nam ca sĩ mặc áo đầy đủ, chỉn chu trong suốt màn trình diễn.

Sự tương phản 180 độ này khiến nhiều fan vui vẻ bàn tán. Trong lễ trao giải VinFuture trang trọng và nghiêm túc, Dan Reynolds đã điều chỉnh bản thân để phù hợp với bầu không khí chung. Còn ở sân khấu mở với hàng ngàn fan cuồng nhiệt như 8WONDER Winter, anh không ngại "bung xõa" hết mình để đem đến màn trình diễn hấp dẫn nhất.

Tại Hà Nội, Dan Reynolds kín đáo và nghiêm túc bao nhiêu...

... thì lại bung xõa hết mình ở TP.HCM bấy nhiêu

Tối 8/12, đại nhạc hội 8WONDER Winter 2024 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Siêu nhạc hội quy tụ dàn sao Việt đình đám như SOOBIN, Binz, GERDNANG, Chi Pu, Quang Hùng MasterD,… thu hút sự chú ý của đông đảo fan nhạc. Không chỉ điểm danh loạt sao Việt hot nhất hiện nay, 8WONDER Winter gây chấn động khi đưa ban nhạc siêu sao Imagine Dragons đến biểu diễn. Spotlight đêm nhạc thuộc về Imagine Dragons. Trước 8WONDER, ban nhạc đã biểu diễn 3 ca khúc tại lễ trao giải VinFuture khiến fan Việt đứng ngồi không yên.

Không để khán giả thất vọng, Imagine Dragons chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đã mắt đã tai trong gần 75 phút biểu diễn. Mở màn với Fire In Hills, Imagine Dragons khuấy đảo không khí bằng giọng live tuyệt vời từ Dan Reynolds và những bản phối được Ben, Wayne chơi bùng nổ. Sân khấu trở nên nóng hơn qua loạt hit Thunder, Bad Liar, Bones, Demons, Whatever It Takes, Natural,…

Bản hit đình đám Demons vang lên trên sân khấu 8WONDER Winter

Đẳng cấp trình diễn của Imagine Dragons khiến người ta phải choáng ngợp. Không cố gồng gánh, các thành viên ban nhạc và giọng ca chính Dan hoàn toàn tận hưởng sân khấu. Giữa fanchant bùng nổ của khán giả Việt, Imagine Dragons như được tiếp thêm lửa, mang đến những giây phút thăng hoa khó quên. Góp phần làm nên sân khấu bùng nổ chính là visualizer đậm chất nghệ thuật, mỗi cú lia cam lồng ghép hình ảnh các thành viên đều làm khán giả choáng ngợp vì quá hoành tráng.

Quy mô sân khấu của Imagine Dragons tại 8WONDER không khác gì Loom World Tour - chuyến lưu diễn đang được ban nhạc mang đi toàn thế giới. Fan Việt được chiêm ngưỡng sân khấu đẳng cấp thế giới ngay tại 8WONDER.

Màn trình diễn của Imagine Dragons khép lại cùng màn hoà ca Believer. Pháo hoa rợp trời tăng thêm trải nghiệm choáng ngợp cho khán giả. Bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế kết thúc, ai nấy đều ra về với một tâm trạng sảng khoái, tận hưởng mọi năng lượng từ Imagine Dragons.

Imagine Dragons chào tạm biệt khán giả Việt Nam