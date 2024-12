3 siêu sao sắp đổ bộ Việt Nam: Từ các chàng sinh viên vụt sáng nổi tiếng toàn cầu, con đường thành công đầy chông gai

Bầu không khí đón chào 8WONDER Winter đang dần nóng lên. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, khán giả Việt sẽ được "quẩy" hết mình với dàn nghệ sĩ đình đám SOOBIN, Chi Pu, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO. Và đặc biệt nhất chính là ban nhạc đình đám thế giới Imagine Dragons. Từ những sinh viên trẻ tuổi đam mê âm nhạc, Imagine Dragons đã trải qua quãng đường rất dài để trở thành 1 trong những ban nhạc rock alternative hàng đầu như hiện nay.

Khởi đầu khiêm tốn, thành công bùng nổ

Năm 2008, giọng ca chính Dan Reynolds đã gặp tay trống Andrew Tolman tại Đại học Brigham Young, nơi cả 2 đang theo học. Bộ đôi này đã mời thêm Andrew Beck, Dave Lemke, Aurora Florence để chơi guitar, bass và piano cho ban nhạc. Họ thống nhất chọn cái tên Imagine Dragons cho ban nhạc. Đến nay fan vẫn chưa biết được ý nghĩa thực sự của tên nhóm, chỉ biết rằng đó là phép đảo từ mà các thành viên đều chấp thuận và chỉ có họ biết ý nghĩa. Đội hình 5 người này đã thu bản demo đầu tiên và tải lên MySpace, nhưng Andrew Beck và Aurora Florence đã rời nhóm vào cuối năm đó.

Trải qua nhiều lần thay đổi, nhóm mới ổn định đội hình và bắt đầu "phá đảo" làng nhạc. Vận may của nhóm đến ngay trong năm 2009, khi giọng ca chính của ban nhạc Train bị ốm ngay trước thềm Lễ hội Bite of Las Vegas. Imagine Dragons được gọi đến thay và họ đã có màn trình diễn hoành tráng trước 26.000 khán giả. Họ gây dựng được 1 lực lượng fan đông đảo ở quê nhà Provo, Utah, Mỹ trước khi chuyển đến Las Vegas cho tham vọng lớn hơn. Tại đây, Imagine Dragons phát hành 3 EP đầu tay, đạt được hàng loạt giải thưởng và ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa danh tiếng Interscope Records vào năm 2011.

Khởi đầu của Imagine Dragons chỉ là những sinh viên đam mê âm nhạc

Năm 2012, ca khúc It's Time là cú nổ lớn và đưa tên tuổi Imagine Dragons ra toàn thế giới. Ca khúc đứng ở vị trí 15 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. MV It's Time cũng nhận được giải Video nhạc Rock hay nhất trong lễ trao giải MTV VMAs 2012. It's Time còn được chứng nhận là đĩa đơn bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Thừa thắng xông lên, Imagine Dragons phát hành album Night Visions và nhận được nhiều thành công vang dội khác. Album đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với doanh số tuần đầu tiên vượt 83.000 bản, là thứ hạng cao nhất đối với một album nhạc rock đầu tay kể từ năm 2006. Album cũng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Australia, Canada, Hà Lan, Đức, Ireland, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Vương quốc Anh... Các single từ Night Visions đều là "hit bự" như Radioactive, It's Time, Demons, On Top Of The Word.

Kể từ đó, cỗ máy Imagine Dragons cứ bon bon tiến về phía trước với hàng loạt album và hit mới Gold, Shots, Believer, Thunder, Natural, Bad Liar... cùng các tour diễn cháy vé trên toàn cầu. Giờ đây, vị thế của họ trong làng nhạc đã vững vàng. Imagine Dragons được coi là 1 trong những nhóm nhạc alternative rock hàng đầu thế giới, có những album triệu bản, hit tỷ view và những tour diễn cháy vé. Nhóm có 4 đề cử Grammy và đã thắng giải Trình diễn nhạc rock xuất sắc nhất vào năm 2014.

Imagine Dragons ngày nay đã trở thành ban nhạc top đầu thế giới

Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng

Imagine Dragons cũng không ngoại lệ, con đường nhóm đi không hề bằng phẳng. Nhóm nhạc gặt hái thành công lớn về mặt thương mại với 3 album nằm top 10 Billboard 200 cùng doanh số hàng triệu bản, những MV tỷ view. Tuy nhiên nhiều nhà phê bình cho rằng Imagine Dragons không tiến bộ về âm nhạc. Nhiều đồng nghiệp trong làng nhạc cũng "vào hùa" đánh giá tiêu cực về nhóm.

Đối mặt với làn sóng chê bai, giọng ca chính Dan Reynolds nói anh cảm thấy thất vọng vì những lời chỉ trích lại đến từ những người đồng nghiệp cũng làm âm nhạc giống mình. Dan Reynolds khẳng định sóng gió không thể quật ngã Imagine Dragons và cả nhóm sẽ tiếp tục cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi đến người hâm mộ.

Imagine Dragons không để những lời chê bai làm nản lòng

Ban nhạc đình đám thế giới còn nổi tiếng có lòng nhân ái. Năm 2013, Imagine Dragons đã cùng gia đình cả Tyler Robinson thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ những người trẻ tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Họ còn biểu diễn tại các sự kiện gây quỹ, hợp tác với các chiến dịch chấm dứt bạo lực, hỗ trợ âm nhạc học đường, cộng đồng LGBTQ+... Imagine Dragons còn chuyển toàn bộ lợi nhuận của ca khúc I Was Me cho Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, lợi nhuận ca khúc I Love You All The Time cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Bản thân Dan Reynolds cũng gặp phải vô số điều khó khăn trong cuộc sống. Giọng ca chính của Imagine Dragons bị viêm cột sống dính khớp, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng vận động của cơ thể. Năm 2016, Dan Reynolds hợp tác với ThisASLife của Novartis để nâng cao nhận thức về căn bệnh viêm nghiêm trọng này. Anh còn bị viêm loét đại tràng từ năm 21 tuổi.

Cũng trong năm 2016, nam ca sĩ tiết lộ anh bị trầm cảm nặng trong 2 năm qua và thường xuyên gặp bác sĩ trị liệu. Nhiều bài hát trong album Night Visions được lấy cảm hứng từ căn bệnh này. Dan Reynolds muốn xóa bỏ sự kỳ thị và thay đổi cách xã hội nhìn nhận về bệnh trầm cảm, khuyến khích bệnh nhân tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, giọng ca 37 tuổi đưa ra nhiều thông điệp động viên, ủng hộ người hâm mộ và những người khác cũng đang phải vật lộn với bệnh tâm lý.

Dan Reynolds vượt qua nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc