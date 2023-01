Hyuna lại vấp phải tranh cãi vì hình xăm mới, netizen có đang quá khắt khe với cô?

Nhắc đến các idol nữ Kpop táo bạo khoe hình xăm, hẳn Hyuna sẽ là cái tên đầu tiên bật lên trong đầu nhiều người. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã sở hữu tới 25 hình xăm trên cơ thể, bao gồm cả những hình rất nhỏ trên ngón tay cho đến những hình xăm lớn/ câu quote dài đặt ở sau lưng...



Hyuna là nữ idol Kpop hiếm hoi dám dũng cảm khoe trực diện hình xăm trên cơ thể

Cô nàng sở hữu bộ sưu tập hình xăm rất đa dạng với vô vàn những ý nghĩa, hình thái, màu sắc khác nhau đặt trên nhiều bộ phận của cơ thể

Mới đây, Hyuna tiếp tục khoe hình xăm mới trên Instagram và thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mang. Cụ thể, hình xăm mới của nữ ca sĩ đã gây ra 2 luồng ý kiến trái chiều: ủng hộ và phản đối, thể hiện ở phần bình luận ngay trong bài đăng của cô trên trang cá nhân. Hình xăm mới của Hyuna được đặt trên xương bả vai, bên dưới dòng chữ: "My mother is the heart that keeps me alive. Hình xăm mới được vẽ theo 'ignorant style' với 2 từ: ddasa (có nghĩa là ấm áp) và keem (một cách khác để viết họ Kim của Hyuna).



Hyuna đăng ảnh khoe hình xăm mới kèm caption: "Mình có nên xăm màu hay không?" như muốn trưng cầu ý kiến dân tình. Trái với caption mà Hyuna đăng tải, các bình luận trong bài post lại thể hiện ý kiến phản đối với việc Hyuna chọn hình xăm này. Nhiều ý kiến cho rằng hình xăm này quá lộn xộn, không ra đâu vào đâu thậm chí nó còn gợi liên tưởng đến logo thương hiệu McDonald's và logo của TWICE.

Song song với đó, cũng có không ít netizen bênh vực Hyuna với lý do rất thuyết phục. Việc Hyuna xăm gì lên cơ thể là sự lựa chọn của cô ấy miễn không sử dụng hình xăm tiêu cực hay mang ý nghĩa phản cảm. Hơn thế, hình xăm của Hyuna thực tế đang rất trendy vì nó đi theo 'ignorant style' - phong cách xăm ra đời từ những năm 90s đang rất thịnh hành trở lại trong thời gian gần đây.



Theo cộng đồng xăm Tattoodo, 'ignorant style' là phong cách xăm ra đời vào những năm 90s do nghệ sĩ graffiti người Pháp Fuzi Uvtpk sáng lập, ứng dụng nghệ thuật đường phố để xăm lên da. Phong cách xăm này hiện đang rất phổ biến với đặc trưng là những hình ảnh hoạt hình lấy cảm hứng từ graffiti không có màu sắc.

Rõ ràng, Hyuna đăng tải hình xăm mới với suy nghĩ rất tích cực, mong muốn update cuộc sống cá nhân tới khán giả. Vậy mà nhiều người lại tỏ ra chỉ trích Hyuna bằng những bình luận phê phán về hình xăm mới. Phải chăng họ đã quá khắt khe với nữ ca sĩ?