Hy hữu tại Mỹ: Hàng trăm học sinh mặc áo cử nhân ngồi sũng nước dưới mưa lớn, phụ huynh bức xúc vì trường cố chấp tổ chức

Bất chấp thời tiết xấu, hai trường trung học tại hạt Williamson (bang Tennessee, Mỹ) vẫn quyết định tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời khiến học sinh phải đội mưa nhận bằng.

Một lễ tốt nghiệp trung học tại bang Tennessee, Mỹ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi hàng trăm học sinh phải ngồi giữa cơn mưa lớn để hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp ngoài trời. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh học sinh mặc áo tốt nghiệp ướt sũng, bước lên sân khấu giữa mưa nặng hạt, trong khi phụ huynh ngồi kín khán đài cũng không có nhiều chỗ trú.

Theo truyền thông địa phương, tối 22/5, hai trường trung học Centennial High School và Franklin High School tại hạt Williamson (bang Tennessee, Mỹ) vẫn quyết định tổ chức lễ tốt nghiệp dù thời tiết xấu.

(Hàng trăm học sinh phải ngồi giữa cơn mưa lớn để hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp ngoài trời. Video: @Vet Radio Syndicate)

Mưa lớn đổ xuống đúng lúc buổi lễ bắt đầu. Học sinh mặc áo và mũ cử nhân lần lượt bước qua sân khấu nhận bằng trong tiếng mưa xối xả. Phía dưới khán đài, nhiều gia đình cũng ngồi theo dõi con em mình trong tình trạng ướt sũng. Victoria Burls, phụ huynh có con gái tốt nghiệp tại Centennial High School cho biết cơn mưa đã bắt đầu ngay khi buổi lễ được khai mạc.

“Ngay khi họ bắt đầu phát biểu thì trời đổ mưa như trút”, cô nói.

Con gái cô, Gabriella, là một trong nhiều học sinh phải đội mưa để nhận bằng tốt nghiệp. Dù không khí buổi lễ vẫn khá tích cực, nhiều phụ huynh lo lắng sự cố có thể xảy ra.

“Tôi chỉ sợ ai đó trượt ngã trên khán đài, đặc biệt là người lớn tuổi”, Victoria chia sẻ.

Cơn mưa đã bắt đầu ngay khi buổi lễ được khai mạc. (Ảnh: Fox17)

Không ít hoạt động kỷ niệm vốn được mong chờ trong ngày tốt nghiệp cũng bị ảnh hưởng vì thời tiết. Nhiều học sinh đã phải lên kế hoạch chụp lại ảnh kỷ yếu hoặc ảnh tốt nghiệp vào ngày khác.

“Con gái tôi nói muốn quay lại sân bóng để chụp ảnh lại từ đầu, trang điểm và mặc đẹp giống như hôm đó”, Victoria kể.

Một phụ huynh khác là Britney Garner cho biết con gái cô đã dành hàng giờ chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Khi trời bắt đầu mưa lớn, cô phải mang ô xuống sân để cố che cho con.

“Con tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này và háo hức vô cùng. Tôi thực sự không chịu nổi khi ngồi nhìn con ở dưới mưa xối xả như vậy”, cô nói, đồng thời cho rằng nhà trường nên tổ chức lại buổi lễ.

Học sinh mặc áo tốt nghiệp ướt sũng, bước lên sân khấu giữa mưa nặng hạt. (Ảnh: Fox17)

Sự việc sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc vẫn tiếp tục tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời trong điều kiện thời tiết cực đoan là thiếu hợp lý, đặc biệt khi có đông học sinh và phụ huynh tham gia.

Các video được chia sẻ cho thấy nhiều học sinh ngồi dưới mưa mà gần như không có ô che chắn. Không ít bình luận bày tỏ sự thương cảm: “Ngày tốt nghiệp đáng nhớ thật… nhưng theo cách không ai muốn”, hay “Nhìn mà thấy thương học sinh quá”.

Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết quyết định tiếp tục buổi lễ được đưa ra dựa trên dự báo thời tiết trước đó. Ông Jason Golden, Giám đốc hệ thống trường học hạt Williamson cho biết nhà trường từng kỳ vọng buổi lễ sẽ kết thúc trước khi đợt mưa tiếp theo xuất hiện.

“Dựa trên radar và dự báo thời tiết, chúng tôi nghĩ có thể hoàn thành buổi lễ trước khi mưa lớn quay lại. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã thay đổi”, ông nói trong thông báo.

Ông cũng cho biết nhiều trường tại Mỹ vẫn ưu tiên tổ chức lễ tốt nghiệp trên sân bóng trong khuôn viên trường vì điều này mang ý nghĩa tinh thần lớn với học sinh và gia đình, đồng thời giúp nhiều người thân có thể tham dự hơn.

“Thời tiết có thể khiến buổi lễ trở nên khó khăn, nhưng điều đó không làm thay đổi niềm tự hào của chúng tôi đối với các em học sinh”, ông Golden nói.

Theo WSMV