Họp lớp hết 116 triệu, cậu bạn cá biệt năm xưa đứng dậy trả tiền, nói một câu khiến tất cả đứng hình rồi lặng lẽ rời nhóm

Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách vốn là để ôn lại kỷ niệm xưa cuối cùng lại trở thành một "vở kịch" trớ trêu và đầy suy ngẫm.

Tổ chức một buổi họp lớp sau khi ra trường luôn là một ý tưởng thú vị để những người bạn từng cùng nhau học tập, đùa vui thuở thiếu thời có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, khi bước vào xã hội, mỗi người lại có một hướng đi và sự phát triển hoàn toàn khác nhau. Từ những người bạn từng vô cùng thân thiết, sau nhiều năm bươn chải, họ bỗng trở thành những "người lạ từng quen" tụ họp lại một chỗ, tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười trên bàn tiệc.

Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện họp lớp đầy kịch tính của chính mình. Người này vốn là một nhân viên mẫn cán, theo đuổi lối sống bình lặng, không cần quá giàu sang, chỉ cần ổn định để được ở gần chăm sóc cha mẹ già. Với mức thu nhập ổn định khoảng 6000-7000 tệ (khoảng 23-27 triệu đồng)/tháng, anh cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Khi được ban cán sự lớp kéo vào nhóm và kêu gọi tham gia họp lớp với mức kinh phí đóng góp ban đầu là 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), anh đã vui vẻ xin tiền vợ để lên đường tụ họp.

Địa điểm diễn ra buổi tiệc là một nhà hàng khá có tên tuổi, món ăn được lựa chọn ban đầu tương đối kinh tế và hợp lý. Trong số 30 người tham gia, có vài người bạn hiện tại làm ăn rất tốt, sở hữu xe sang và có cuộc sống chuẩn đại gia. Suốt bữa ăn, những người này liên tục nói lớn tiếng, say sưa kể về hành trình khởi nghiệp đầy hào nhoáng của mình và liên tục gọi thêm nhiều chai rượu vang đắt tiền.

Đến khi chuẩn bị kết toán, ban cán sự lớp thống kê lại hóa đơn và thông báo mỗi người phải đóng thêm gấp đôi số tiền ban đầu vì chi phí phát sinh quá lớn. Giữa lúc nhiều người bạn có hoàn cảnh bình thường đang bối rối vì không mang đủ tiền mặt, một vị "đại gia" vừa rồi còn lớn tiếng khoe khoang bỗng lên tiếng phân trần: "Hôm nay đen quá, nếu không phải do tôi quên mang theo ví tiền thì bữa này tôi đã đứng ra bao trọn cả lớp rồi" .

Chính ngay vào khoảnh khắc sự giả dối lên đến đỉnh điểm, Tiểu Lý - người bạn năm xưa có học lực kém nhất lớp, suốt buổi tiệc chỉ im lặng ngồi một góc và bị mọi người ngó lơ bỗng đứng dậy và nói một câu phá tan bầu không khí:

"Đã là ông chủ lớn thì làm sao mà lại không mang theo tiền được? Đừng diễn kịch nữa, nhìn mệt mỏi lắm. Bữa cơm ngày hôm nay cứ để tôi thanh toán".

Nói xong, Tiểu Lý thản nhiên bước thẳng ra quầy thu ngân, tự tay quẹt thẻ chi trả toàn bộ hóa đơn gần 30.000 tệ (khoảng 116 triệu đồng) cho hơn 30 con người rồi lặng lẽ ra về trước. Đến buổi tối, khi ban cán sự lớp liên hệ trong nhóm chat để gửi lại tiền, Tiểu Lý chỉ để lại một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi rời nhóm:

"Cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi không thu lại tiền đâu. Tôi chỉ là không chịu nổi mấy kiểu thích khoe mẽ, sĩ diện hão trong buổi tiệc ngày hôm nay thôi. Những năm qua tôi làm ăn cũng ổn, không thiếu chút tiền này. Hẹn gặp lại mọi người sau".

Câu chuyện họp lớp đáng suy ngẫm này đã phơi bày một thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện đại, đó chính là sự biến tướng của các cuộc gặp gỡ thanh xuân. Nhiều người tìm đến họp lớp không phải để tìm lại những ký ức trong sáng của tuổi học trò, mà biến nó thành một "sàn đấu gia sản", nơi người thành đạt cố tình tìm kiếm sự sùng bái, còn người có hoàn cảnh bình thường lại vô tình cảm thấy tự ti, lạc lõng. Sự khoe khoang vô lối của một vài cá nhân không những không mua được sự kính trọng, mà ngược lại còn làm rạn nứt những tình cảm thuần khiết cuối cùng.

Bên cạnh đó, sự việc cũng gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về việc dán nhãn năng lực học sinh trong môi trường giáo dục. Thành tích học tập tại trường phổ thông hay đại học chỉ phản ánh một phần khả năng tiếp thu kiến thức ở một giai đoạn nhất định, chứ không phải là tấm thẻ định đoạt toàn bộ thành bại của một con người khi bước vào đường đời. Một học sinh "cá biệt" năm xưa hoàn toàn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ vào trí tuệ thực tế, sự kiên trì và năng lực nắm bắt cơ hội của bản thân.

Bản chất của một cuộc họp lớp ý nghĩa là sự bình đẳng, nơi mọi danh xưng, địa vị và tiền tài của xã hội đều được để lại ngoài cánh cửa phòng tiệc. Việc tôn trọng sự lựa chọn cuộc sống của mỗi người dù là một người bình thường chọn lối sống an nhàn hay một người thành công chọn cuộc sống bận rộn mới là biểu hiện của một tư duy văn minh.

Hãy để những cuộc hội ngộ là nơi sưởi ấm tâm hồn sau những ngày tháng bôn ba mệt mỏi, chứ đừng biến nó thành một vở kịch hào nhoáng nhưng rỗng tuếch, để rồi sau tiếng chạm ly chỉ còn lại sự xa cách và những tiếng thở dài tiếc nuối.

Theo 163.com