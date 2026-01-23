"Huyết mạch thế kỷ" của ngành công nghiệp toàn cầu trước biến động chưa từng có

200 năm sau khi được phát minh, lò hơi vẫn là huyết mạch của hoạt động công nghiệp toàn cầu. Công nghệ này đã góp phần khởi đầu cho Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 18 và đến nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất điện, giấy, dược phẩm, thực phẩm và nhiều ngành khác – nơi hơi nước là chất lỏng làm việc thiết yếu nhất.

Lò hơi AtmosZero tại địa điểm của một khách hàng. Nguồn: AtmosZero

Mỗi năm, các lò hơi truyền thống thải ra tới 2,2 gigaton CO2 (chiếm 5% lượng phát thải năng lượng toàn cầu) vì chúng đốt than, dầu hoặc khí đốt để đun nước thành hơi. Phương pháp sản xuất hơi nước hầu như không thay đổi trong suốt hai thế kỷ qua.

Tuy nhiên, "huyết mạch thế kỷ" của ngành công nghiệp nay đứng trước những cải tiến phù hợp với thời cuộc.

Addison Stark – cựu sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ – cùng startup AtmosZero (Mỹ) đã tìm ra cách điện khí hóa lò hơi bằng một giải pháp đột phá: Thay thế lò hơi đốt bằng máy bơm nhiệt dạng mô-đun tiên tiến, giúp loại bỏ khí thải tại chỗ mà không làm phức tạp thêm quy trình sản xuất, IE thông tin ngày 22/1.

“Nếu nhìn vào các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, chúng ta thấy hơi nước hiện diện khắp mọi nơi,” Addison Stark nói trong thông cáo báo chí. “Không thể loại bỏ hơi nước khỏi ngành công nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần tập trung vào các phương pháp cung cấp hơi nước phát thải thấp thay vì loại bỏ nó”.

Lò hơi AtmosZero hoạt động như thế nào?

Thay vì dựa vào nhiệt thải từ không khí hoặc nước, lò hơi tiên tiến của AtmosZero sử dụng không khí ở nhiệt độ môi trường để làm nóng chất dẫn nhiệt dạng lỏng. Sau đó, chất làm lạnh sẽ bay hơi, chảy qua một loạt máy nén và bộ trao đổi nhiệt để đạt đến nhiệt độ đủ cao để đun sôi nước.

Ảnh: AtmosZero

Khách hàng không cần thay đổi cách vận hành nhà máy, không phải lắp đặt phức tạp. Hệ thống có thể được lắp đặt chỉ trong một buổi chiều và đưa vào hoạt động chỉ trong vài ngày. AtmosZero cung cấp theo mô hình "Boiler as a Service" (Lò hơi như một dịch vụ), giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơi nước sạch mà không tốn kém cải tạo lớn.

Hiện tại, AtmosZero đã có hệ thống thử nghiệm đang chạy tại một khách hàng gần trụ sở ở Colorado, tập trung kiểm tra độ bền và độ tin cậy quanh năm. Mục tiêu là mang đến hơi nước ít phát thải cho mọi ngành công nghiệp – vì hơi nước không thể bị loại bỏ khỏi sản xuất, mà chỉ có thể được làm sạch hơn.

Giải pháp này hứa hẹn giúp công nghiệp giảm đáng kể khí thải carbon mà vẫn giữ nguyên hiệu quả sản xuất quen thuộc.