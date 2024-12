Huyền thoại tóc ngắn của phim "She Was Pretty": 39 tuổi vẫn siêu trẻ, body mãi đỉnh

"She Was Pretty" là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất trong năm 2015. Bộ phim này không chỉ đưa tên tuổi của nam chính Park Seo Joon vụt sáng, mà còn giúp nữ phụ Go Joon Hee trở thành hiện tượng. Thời điểm phim "She Was Pretty" đang phát sóng, rất nhiều khán giả đã học theo cách làm đẹp và thời trang của Go Joon Hee. Cụ thể, những xu hướng như tóc pixie, vòng cổ choker hay áo sơ mi trễ vai đã phủ sóng tại thời điểm lúc bấy giờ.

Tới hiện tại, khán giả vẫn mê mẩn style của nhân vật Min Ha Ri do Go Joon Hee đảm nhận. Thậm chí có người còn cho rằng, cứ nhắc tới tóc ngắn là nghĩ ngay đến Go Joon Hee. Điều này có nghĩa là, hình tượng của nữ diễn viên trong "She Was Pretty" đã trở thành huyền thoại, có tầm ảnh hưởng tới phái đẹp.

Do vô tình vướng vào bê bối chấn động của Seungri và Burning Sun, Go Joon Hee phải đóng băng sự nghiệp khi vừa vụt sáng. Mãi đến tháng 6 vừa qua, Go Joon Hee mới có cơ hội lên tiếng minh oan cho bản thân. Dù chưa có vai diễn trên màn ảnh nhỏ nhưng Go Joon Hee đã quay trở lại làng giải trí thông qua các chương trình hài, talkshow, sự kiện hay những buổi photoshoot. Có thể thấy rằng, nhan sắc của Go Joon Hee ở tuổi 39 vẫn rất tươi trẻ, ngọt ngào.

Go Joon Hee tiếp tục gắn bó với mái tóc ngắn đã trở thành thương hiệu. Cô còn biến hóa với nhiều phiên bản tóc ngắn khác nhau, chẳng hạn như tóc bob thanh lịch hay tóc pixie cá tính, bụi bặm. Tóc ngắn giúp tôn lên gương mặt thanh thoát, cùng khí chất sắc sảo của nữ diễn viên. Ngoài ra, tóc ngắn cũng là lựa chọn hoàn hảo khi phụ nữ U40 muốn "hack" tuổi.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, Go Joon Hee còn giữ vững phong độ vóc dáng. Được biết, trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Go Joon Hee từng là người mẫu nhờ chiều cao 1m73 lý tưởng. Sang tới độ tuổi U40, vóc dáng của Go Joon Hee vẫn đỉnh cao như ngày nào với đôi chân thon dài, vòng eo săn chắc. Trong những bức hình chưa chỉnh sửa, vóc dáng của Go Joon Hee đẹp mãn nhãn, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Phụ nữ U40 sẽ học hỏi được nhiều công thức mặc đẹp từ Go Joon Hee. Nữ diễn viên yêu thích style cá tính, và phủ sóng phong cách bằng những item mang tông màu đen. Theo đó, áo blazer, bộ đồ vải dạ hay áo crop top được Go Joon Hee diện khá thường xuyên. Đây là những món thời trang trẻ trung, thời thượng nhưng không tạo cảm giác "sến sẩm" cho người mặc.

Go Joon Hee còn biến hóa phong cách với các bộ trang phục thanh lịch, nữ tính. Nếu như set chân váy vải tweed hay váy liền tối màu toát lên sự yêu kiều, sang trọng thì áo sơ mi/áo blazer kết hợp cùng quần ống rộng hay áo trench coat và quần short lại "cool ngầu" hơn nhưng vẫn có nét trang nhã. Dù sở hữu chiều cao vô cùng lý tưởng nhưng Go Joon Hee không hề chủ quan trong khoản "hack" dáng. Nữ diễn viên thường diện trang phục ngắn, đồ nhấn eo và đi giày cao gót.

