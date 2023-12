Huyền thoại DJ Fatboy Slim lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam

Norman Quentin Cook, hay còn được biết đến với nghệ danh Fatboy Slim, là nhạc sĩ, DJ và nhà sản xuất âm nhạc tiên phong phổ biến rộng rãi thể loại big beat trong những năm 90.

Một trong những nghệ sĩ nhạc Dance thành công nhất mọi thời đại

Với sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, DJ Fatboy Slim đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng âm nhạc điện tử khi sở hữu nhiều bản nhạc huyền thoại gắn liền với tên tuổi như Right Here, Right Now, The Rockafeller Skank, Weapon of Choice, Praise You, và Eat, Sleep, Rave, Repeat,... Những ca khúc bất hủ này đã mang về cho ông hoàng nhạc Dance nhiều giải thưởng danh giá như cúp vàng Grammy cho Best Music Video với MV Weapon of Choice, 2 giải Brit, 10 giải MTV, 1 giải Ivor Novello và 4 kỷ lục Guinness thế giới đáng kinh ngạc.

Sở hữu phong cách DJ độc đáo cùng phong độ đỉnh cao là chìa khóa thành công giúp sức hấp dẫn của Fatboy Slim không hề hạ nhiệt theo thời gian. Những set nhạc bùng nổ, những bản hit được phối lại thành phiên bản mới cực kỳ cuốn hút cùng khả năng kết nối với khán giả qua màn trình diễn tràn đầy năng lượng đã tạo nên một huyền thoại DJ đích thực. Đó chính là lý do Fatboy Slim luôn góp mặt trong dàn line-up tại các sân khấu lớn, lễ hội hàng đầu thế giới như Ultra, Creamfields, Glastonbury, Coachella. Trong đó không thể không kể đến những màn trình diễn mãn nhãn làm nên lịch sử tại bãi biển Brighton năm 2002, thu hút hơn 250.000 khán giả và Flamenco, Brazil năm 2004 với 360.000 người tham dự, khẳng định vị thế vững chắc của ông trong ngành công nghiệp âm nhạc điện tử.

Trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao dành cho tín đồ EDM

Chỉ còn vài ngày nữa thôi khán giả Việt sẽ có cơ hội thưởng thức trực tiếp phong cách chơi nhạc độc đáo đặc trưng của nghệ sĩ nhạc Dance hàng đầu, đắm chìm trong những giai điệu đậm chất hook bắt tai, những kiệt tác âm nhạc được ví như "quốc ca" của làng nhạc điện tử ngay tại TP Hồ Chí Minh.

Buổi biểu diễn còn có sự tham gia của Soul Central - bộ đôi sản xuất âm nhạc nổi tiếng với bản hit Strings of Life, cùng với các DJ Alan Ritchie, Kaiser T, Yokosun, chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc đa dạng, đầy màu sắc cho người hâm mộ.

Sự kiện được tổ chức bởi Loud Minority Saigon, đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Loud Minority Saigon đã tổ chức thành công nhiều sân khấu âm nhạc hoành tráng cho các nghệ sĩ quốc tế đình đám như Bob Dylan, Jack White, BRMC, Mac DeMarco, Frank Turner, The Cribs và The Vaccines… Cùng với sự hỗ trợ đặc biệt từ 2 nhà tài trợ đồng hành, Jose Cuervo và Jagermeister, show diễn của DJ Fatboy Slim chắc chắn sẽ là bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo tại Việt Nam vào dịp cuối năm này.

Buổi biểu diễn sẽ chính thức diễn ra vào 16h ngày 30 tháng 12 tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Đặt vé tham dự màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao của DJ Fatboy Slim tại link http://loudminority.asia/