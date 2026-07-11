Hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Đài Loan do bão Bavi

Do ảnh hưởng của bão Bavi, nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 10-11/7 bị xáo trộn. Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways vừa thông báo điều chỉnh lịch bay, hủy hoặc đổi giờ khai thác đối với một số chuyến.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy 4 chuyến bay gồm: VN578 Hà Nội - Đài Bắc và VN579 Đài Bắc - Hà Nội ngày 10/7; VN570 TPHCM - Đài Bắc và VN571 Đài Bắc - TPHCM ngày 11/7.

Bên cạnh đó, hãng điều chỉnh giờ khai thác một số chuyến bay đến Cao Hùng. Hai chuyến VN586 Hà Nội - Cao Hùng và VN580 TPHCM - Cao Hùng ngày 10/7 được khởi hành sớm hơn 1 giờ. Hai chuyến bay chiều về VN587 Cao Hùng - Hà Nội và VN581 Cao Hùng - TPHCM dự kiến khai thác sớm hơn, chuyển sang ngày 10/7 thay vì ngày 11/7.

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão Bavi.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến hành khách, Vietnam Airlines dự kiến bố trí máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các đường bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong các ngày 11-12/7 nhằm tăng tải phục vụ.

Hãng cũng lưu ý, do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có thể tiếp tục bị điều chỉnh tùy theo diễn biến thời tiết. Hành khách được khuyến cáo thường xuyên cập nhật lịch bay , tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên và thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay khi có khuyến cáo.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Đài Bắc và Phú Quốc trong ngày 11/7.

Theo thông báo của hãng, hành khách trên chuyến bay 9G511 từ Đài Bắc đi Phú Quốc được hỗ trợ đổi sang chuyến bay ngày 12/7 hoặc 14/7. Hành khách trên chuyến 9G510 từ Phú Quốc đi Đài Bắc được hỗ trợ đổi sang chuyến bay ngày 12/7.

Đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố bất khả kháng, hành khách có thể đổi sang chuyến bay khác trong vòng 14 ngày hoặc hoàn vé theo chính sách hiện hành của hãng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 10/7, tâm bão Bavi cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650 km về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến khoảng 1.000 km về phía đông nam. Bão có sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 16, đã giảm hai cấp so với trước và không còn là siêu bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và tiếp tục suy yếu. Trong 2-3 ngày tới, bão sẽ hướng về khu vực ven biển giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc), nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền trong đêm 11, rạng sáng 12/7 với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14 rồi nhanh chóng suy yếu.

Mặc dù không đi vào Biển Đông, hoàn lưu của bão Ba Vì vẫn gây gió mạnh trên nhiều vùng biển. Trong ngày 10/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực phía đông Bắc Biển Đông cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m.