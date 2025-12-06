Hương Liên tiết lộ cuộc sống làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn, có 1 chi tiết không như mọi người nghĩ

Giống như nhiều cặp đôi vợ chồng son nổi tiếng khác, cuộc sống của Hương Liên và Minh Trung nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Mới nhất, tại show thời trang của NTK Đỗ Long, “Kim Tae Hee Việt Nam” Hương Liên đã xuất hiện và có chia sẻ về quãng thời gian đầu tiên sau khi về chung một nhà.

Visual của nàng dâu mới Hương Liên (Clip: Quân)

Sau khi làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn, Hương Liên vẫn giữ phong độ nhan sắc. Cô toát lên vẻ đẹp thanh tú và sang trọng. Khuôn mặt thon gọn, các đường nét mềm mại nhưng sắc sảo với sống mũi cao, môi đầy đặn và đôi mắt long lanh với phần mi dưới được makeup tinh tế, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh sáng sự kiện, kết hợp cùng lớp má hồng đậm giúp gương mặt thêm phần rạng rỡ và trẻ trung. Kiểu tóc buộc gọn, thả vài lọn tóc hai bên mặt khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa nữ tính, dịu dàng.

Về trang phục, Hương Liên chọn váy đen lệch vai càng làm tôn lên thân hình mảnh mai, vóc dáng cân đối, phong thái tự tin.

Cận cảnh nhan sắc Hương Liên (Ảnh: Viết Thanh)

Vóc dáng mảnh mai, cân đối của mỹ nhân (Ảnh: Viết Thanh)

Đặc biệt, cũng tại sự kiện, “Kim Tae Hee Việt Nam” đã cập nhật với truyền thông về cuộc sống hôn nhân.

Hiện tại, vợ chồng Hương Liên sống riêng, không ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng thỉnh thoảng sang thăm vì 2 nhà ở gần nhau và sang cho bố mẹ đỡ buồn. Tiết lộ này của cô khiến dân mạng khá bất ngờ, vì nghĩ rằng biệt thự to đùng mỹ nhân hay khoe là nhà sống chung nhiều thế hệ.

“Mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn mình ‘trộm vía’ vẫn đang thấy hạnh phúc. Bố mẹ mình vẫn đang ủng hộ cho mình trải nghiệm, học tập thêm nên không áp lực gì. Nếu như có chương trình hay hoạt động phù hợp với bản thân thì mình vẫn tham gia” - Hương Liên nói thêm.

Hương Liên và Minh Trung trao nhẫn trong đám cưới (Ảnh: Hacchic Couture)

Hương Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002) có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname "mỹ nhân nụ cười" rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face, về team Vũ Thu Phương và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngày 12/11 vừa qua, Hương Liên đã chính thức theo chàng về dinh. Nửa kia của cô là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, anh không hoạt động nghệ thuật và khá kín đáo.

Về chồng và bố mẹ chồng, Hương Liên từng giới thiệu: “Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan”.