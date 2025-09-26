HUAWEI WATCH GT 6 Series: Những thay đổi nào khiến trải nghiệm của bạn thật sự khác biệt?

Theo báo cáo IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, Huawei đã khẳng định vị thế ông lớn trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh bằng việc dẫn đầu về thị phần trong 2 quý liên tiếp đầu năm 2025, vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Apple, Samsung, Xiaomi.... Với triết lý không ngừng cải tiến công nghệ vì người dùng, Huawei đã và đang sáng tạo nhiều dòng thiết bị đeo phù hợp với nhiều mục đích và đối tượng sử dụng. Trong đó, nổi bật là WATCH GT Series - dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thể thao chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế thời trang, phù hợp đa dạng phong cách.

Tiếp nối thành công của các thế hệ tiền nhiệm, HUAWEI WATCH GT 6 Series đã chính thức ra mắt thị trường quốc tế, và sẽ sớm cập bến thị trường Việt Nam vào đầu tháng 10 tới đây. Vậy đâu là những cải tiến đáng chú ý trên thiết bị này?

So với thế hệ trước, HUAWEI WATCH GT 6 Series sở hữu nhiều cải tiến về ngoại hình, khả năng hiển thị và đặc biệt là thời lượng pin. Về ngoại hình, HUAWEI WATCH GT 6 Series mang đến ngoại hình năng động và đẳng cấp hơn với viền bezel vát góc cạnh, nổi khối. Dành riêng cho hội chị em hay những người dùng có cổ tay nhỏ, phiên bản 41mm sở hữu ngàm đeo có thể xoay được, dễ dàng ôm trọn cổ tay nhưng vẫn thoải mái khi đeo.

Ngoài ra, với việc tăng độ sáng màn hình lên 3.000 nits, HUAWEI WATCH GT 6 Series có thể dễ dàng hiển thị chỉ số rõ ràng ngay cả khi người dùng tập luyện dưới trời nắng gắt.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng dài ngày của người dùng, Huawei trang bị viên pin Silicon Carbon đầu tiên trong ngành cho HUAWEI WATCH GT 6 Series. Với sự cải tiến này, Huawei tăng thời gian sử dụng của HUAWEI WATCH GT 6 Series thêm 7 ngày so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro và bản tiêu chuẩn 46mm có thời gian sử dụng ở mức độ cơ bản lên đến 21 ngày và 14 ngày với phiên bản tiêu chuẩn 41mm.

Ngoài những thay đổi về thiết kế, thời lượng pin và khả năng hiển thị, HUAWEI WATCH GT 6 Series còn được trang bị nhiều cải tiến mới ở phương diện luyện tập thể thao và quản lý sức khỏe.

Với những cải tiến toàn diện và nhiều tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong ngành, HUAWEI WATCH GT 6 Series tiếp tục đặt dấu mốc cho hành trình phát triển sản phẩm vì người dùng của Huawei. Với HUAWEI WATCH GT 6 Series, trải nghiệm quản lý sức khỏe, tập luyện và theo đuổi lối sống năng động sẽ trở nên đẳng cấp, thú vị và tràn đầy hứng khởi.

HUAWEI WATCH GT 6 Series sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 10 năm 2025.