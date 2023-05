How to Have Sex giành giải Phim hay nhất hạng mục Un Certain Regard Cannes 2023

Bộ phim theo chân ba thanh thiếu niên người Anh đi nghỉ hè ở Hy Lạp và chuyến đi của họ tại đây. How to Have Sex được đánh giá là viên ngọc ẩn tại và là một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trên Croisette năm nay.

Bốn bộ phim châu Phi - Omen, Goodbye Julia, Hounds và Mother of All Lies - cũng đã mang về giải thưởng tại lễ trao giải Un Certain Regard vào tối thứ Sáu. Asmae El Moudir đã giành được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất của hạng mục Un Certain Regard cho bộ phim tài liệu The Mother of All Lies của cô. Bộ phim là một cuộc tìm kiếm sự thật đằng sau những câu chuyện của gia đình cô về Bread Riots năm 1981 ở Maroc.

Kamal Lazraq đã giành được giải thưởng của ban giám khảo về hạng mục Un Certain Regard cho Hounds, một bộ phim tâm lý tội phạm lấy bối cảnh ở vùng ngoại ô Casablanca. Trong khi đó, Omen - tác phẩm đầu tay do nghệ sĩ hip-hop người Bỉ gốc Congo Baloji làm đạo diễn - đoạt giải tiếng nói mới cho phim đầu tay hay nhất. Bộ phim truyền hình Sudan Goodbye Julia của đạo diễn Mohamed Kordofani - một tác phẩm đầu tay khác - đã đoạt giải tự do của hạng mục Un Certain Regard. Điện ảnh châu Phi, thường bị bỏ qua tại Cannes, đã có một vị trí đáng tự hào tại liên hoan năm nay, với số lượng phim kỷ lục trong đội hình chính thức.

Giải Un Certain Regard dành cho dàn diễn viên xuất sắc nhất thuộc về bộ phim truyền hình Brazil The Buriti Flower của João Salaviza và Renée Nader Messora. Bộ phim nói về lịch sử của bộ tộc Krahô bản địa và cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ của họ để giành quyền sử dụng đất.

Nam diễn viên người Mỹ John C. Reilly làm chủ tịch ban giám khảo Un Certain Regard năm nay. BGK hạng mục Un Certain Regard của Cannes 2023 bao gồm đạo diễn kiêm biên kịch người Pháp Alice Winocour, nữ diễn viên người Đức Paula Beer, đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Pháp gốc Campuchia Davy Chou và nữ diễn viên người Bỉ Émilie Dequenne.