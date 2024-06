Hot: Tóm dính Kim Soo Hyun tình tứ bên một cô gái giữa tin hẹn hò Kim Ji Won

Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đang là cặp đôi rất được yêu thích nhờ thành công của Queen Of Tears. Khán giả không ngừng "đẩy thuyền" 2 diễn viên, mong họ thực sự là 1 cặp đôi ở ngoài đời thực. Thậm chí cặp đôi lộ nhiều "hint" như Kim Soo Hyun cử trợ lý riêng đến chăm sóc và đưa đón Kim Ji Won.

Thế nhưng đến ngày 8/6, fan bất ngờ phát hiện Kim Soo Hyun tham gia bữa tiệc thuộc Ultra Music Festival Korea với 1 người phụ nữ không phải Kim Ji Won. Cô gái này chính là Lim Nayoung (cựu trưởng nhóm I.O.I/Pristin). Tại đây, nam diễn viên còn cúi đầu nói chuyện với nữ idol sinh năm 1995 đầy thân thiết.

Kim Soo Hyun được bắt gặp dự tiệc với người phụ nữ không phải Kim Ji Won

Cô gái này là Lim Nayoung - cựu trưởng nhóm I.O.I/Pristin

Nam diễn viên còn cúi đầu nói chuyện với nữ idol sinh năm 1995 đầy thân thiết

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy Kim Soo Hyun quen biết với Lim Na Young. Thậm chí 1 số shipper của cặp đôi Queen Of Tears đã có phản ứng gay gắt, cảm thấy "bị phản bội". Đáp lại, nhiều netizen cho rằng phim là phim, đời là đời và Kim Soo Hyun có thể dành thời gian rảnh để thoải mái vui chơi với bạn bè của anh.

Fan của cặp đôi Queen Of Tears cảm thấy bị phản bội

"Hint" hẹn hò của cặp đôi màn ảnh Kim Soo Hyun - Kim Ji Won lần đầu rộ lên từ khoảng 1 tháng trước. Hồi giữa tháng 4, mỹ nhân sinh năm 1992 đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, nam thần họ Kim cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc "sống ảo" y hệt bạn gái tin đồn kém 4 tuổi. Nhưng nhiều khán giả cho rằng “hint” này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên do 2 nghệ sĩ cùng quay phim ở 1 địa điểm.



Vào hôm 24/5, cộng đồng mạng bỗng truyền tay nhau clip ghi lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi màn ảnh Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trong buổi tiệc mừng công do ekip Queen of Tears tổ chức. Đặc biệt, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh Kim Soo Hyun đắm đuối nhìn Kim Ji Won bằng ánh mắt đầy tình cảm.

Thậm chí, một số netizen còn nhận xét rằng, ánh mắt và biểu cảm của nam thần họ Kim rất giống với Lộc Hàm khi ngắm nhìn bạn gái Quan Hiểu Đồng ngày trước. Từ đây, Kim Soo Hyun được cho là đã phải lòng Kim Ji Won từ lâu, không kìm nén được cảm xúc khi đứng trước crush của mình. Không ít người hâm mộ tin chắc rằng cặp đôi màn ảnh đã hẹn hò bí mật sau khi Queen of Tears đóng máy.

Biểu cảm cùng ánh mắt của Kim Soo Hyun được cho là rất giống với Lộc Hàm khi đắm đuối nhìn bạn gái Quan Hiểu Đồng

Tới hôm 15/5, "thánh soi" phát hiện ra 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cặp đôi Queen of Tears cùng thuê 1 team vệ sĩ.

Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp. Và đến nay, đây vẫn được xem là bằng chứng hẹn hò mang tính quyết định của 2 ngôi sao.

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào 1 vệ sĩ hộ tống Kim Ji Won trong lần trở lại Hàn Quốc vào hôm 15/5. Người này trước đó đã đi theo hỗ trợ Kim Soo Hyun khi tài tử tới Indonesia dự sự kiện. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên cử vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ bạn gái tin đồn Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Hồi tháng 5 năm ngoái, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện. Và cách đây ít hôm, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Trong khi đó, Lim Nayoung sinh năm 1995. Cô tham gia chương trình Produce 101 năm 2016, gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, khả năng trình diễn xuất sắc và giành suất ra mắt với I.O.I. Tại đây, nữ idol đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Sau khi I.O.I tan rã, Lim Nayoung trở về công ty chủ quản Pledis Entertainment và ra mắt cùng Pristin. Tuy nhiên, Pristin bị công ty cho tan rã chỉ sau thời gian ngắn.



Hiện tại, Nayoung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Choi Woong nhưng đã nhanh chóng phủ nhận.

Lim Nayoung từng tỏa sáng với vai trò thần tượng và giờ đây đã trở thành diễn viên

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/hot-tom-dinh-kim-soo-hyun-tinh-tu-ben-mot-co-gai-giua-tin-hen-ho-kim-ji-won-20240609103401808.chn