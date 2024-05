Ánh mắt “see tình” đắm đuối của Kim Soo Hyun dành cho Kim Ji Won khiến MXH bùng nổ

Vào hôm 24/5, cộng đồng mạng bỗng truyền tay nhau clip ghi lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi màn ảnh Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trong buổi tiệc mừng công do ekip Queen of Tears tổ chức. Đặc biệt, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh Kim Soo Hyun đắm đuối nhìn Kim Ji Won bằng ánh mắt đầy tình cảm.



Thậm chí, một số netizen còn nhận xét rằng, ánh mắt và biểu cảm của nam thần họ Kim rất giống với Lộc Hàm khi ngắm nhìn bạn gái Quan Hiểu Đồng ngày trước. Từ đây, Kim Soo Hyun được cho là đã phải lòng Kim Ji Won từ lâu, không kìm nén được cảm xúc khi đứng trước crush của mình. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ tin chắc rằng cặp đôi màn ảnh đã hẹn hò bí mật sau khi Queen of Tears đóng máy.



Kim Soo Hyun - Kim Ji Won có nhiều tương tác đáng chú ý ở buổi tiệc mừng công. Trong hoạt động, 2 ngôi sao cười nói vui vẻ với nhau, còn động viên khích lệ đối phương

Đặc biệt, khoảnh khắc nam thần sinh năm 1988 nhìn bạn gái tin đồn bằng ánh mắt si mê đã khiến mạng xã hội dậy sóng

Biểu cảm cùng ánh mắt của Kim Soo Hyun được cho là rất giống với Lộc Hàm khi đắm đuối nhìn bạn gái Quan Hiểu Đồng

Kim Ji Won - Kim Soo Hyun khiến công chúng bàn tán không ngớt với nghi vấn "phim giả tình thật" sau màn hợp tác ăn ý trong tác phẩm truyền hình Queen of Tears

Bên cạnh đó, những chia sẻ của nữ minh tinh Ahn Eun Jin (My Dearest) trong show You Quiz On The Block hồi tháng 12/2023 bỗng được chia sẻ rần rần trở lại vì có liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Trong chương trình, mỹ nhân họ Ahn tiết lộ cách cô "bắt bài" các cặp nghệ sĩ đang yêu nhau dựa trên kinh nghiệm chứng kiến 11 đôi hẹn hò suốt quá trình quay phim My Dearest. Theo nữ diễn viên sinh năm 1991 đúc kết lại, 2 diễn viên đang yêu đương thường không ngồi cạnh nhau lúc buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng sẽ chuyển sang ngồi cùng bàn để tiện chăm sóc đối phương khi đã ngà ngà say.

Lục lại những hình ảnh tại buổi tiệc mừng công do đoàn phim Queen of Tears tổ chức, công chúng nhận ra Kim Soo Hyun - Kim Ji Won có loạt biểu hiện gần giống như lời chia sẻ của Ahn Eun Jin. Cụ thể, ban đầu 2 ngôi sao mỗi người ngồi 1 bàn. Nhưng đến giữa hoạt động, Kim Soo Hyun bất ngờ chuyển sang ngồi ngay cạnh Kim Ji Won. Đáng chú ý, khoảnh khắc Kim Soo Hyun thể hiện sự ga lăng khi đưa khăn giấy cho Kim Ji Won đã lọt vào ống kính. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều fan càng thêm tin tưởng rằng Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đã nên duyên ngoài đời thật.

Ahn Eun Jin chia sẻ về cách "bắt bài" các cặp đôi nghệ sĩ đang yêu nhau chỉ bằng việc soi hành động của họ khi dự tiệc

Trong tiệc mừng công của đoàn phim Queen of Tears, Kim Soo Hyun - Kim Ji Won ban đầu ngồi khác bàn

Nhưng tới giữa bữa tiệc, Kim Soo Hyun bất ngờ chuyển sang ngồi ngay cạnh Kim Ji Won

Không chỉ vậy, Kim Soo Hyun còn đưa khăn giấy cho Kim Ji Won. Động thái này cho thấy nam diễn viên 8X quan tâm chu đáo đến người đẹp kém 4 tuổi tại buổi tiệc

Trước đó, cặp đôi Queen of Tears lộ cả tá bằng chứng "phim giả tình thật", khiến người hâm mộ phát sốt. Hồi giữa tháng 4, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc "sống ảo" y hệt Kim Ji Won. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng "hint" trên chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chưa đủ để kết luận Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đang yêu đương.

2 ngôi sao khiến netizen sục sôi khi lộ bằng chứng lovestagram hồi tháng trước

Tới hôm 15/5, "thánh soi" phát hiện ra 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cặp đôi Queen of Tears cùng thuê 1 team vệ sĩ.

Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp. Và đến nay, đây vẫn được xem là bằng chứng hẹn hò mang tính quyết định của 2 ngôi sao.

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào 1 vệ sĩ hộ tống Kim Ji Won trong lần trở lại Hàn Quốc vào hôm 15/5. Người này trước đó đã đi theo hỗ trợ Kim Soo Hyun khi tài tử tới Indonesia dự sự kiện. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt nghi vấn nam diễn viên cử vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ bạn gái tin đồn Kim Ji Won tại sân bay Incheon.

Hồi tháng 5 năm ngoái, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện. Và cách đây ít hôm, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon

Nguồn: Instagram, Naver

https://kenh14.vn/anh-mat-see-tinh-dam-duoi-cua-kim-soo-hyun-danh-cho-kim-ji-won-khien-mxh-bung-no-20240524191748899.chn