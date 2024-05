Những sự thật thú vị về Kim Soo Hyun

Kể từ khi ra mắt, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đã làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội nhờ diễn xuất của cặp đôi chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Thực tế, Kim Soo Hyun đã là một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất và tính cách vui vẻ, hòa đồng của mình.

Hành trình trở thành ngôi sao của nam diễn viên bắt đầu với Dream High vào năm 2011, nơi anh thể hiện khả năng diễn xuất và dần nhận được sự chú ý của khán giả. Sau nhiều thành công nối tiếp, anh đạt tới đỉnh cao mới trong diễn xuất với bộ phim truyền hình ăn khách Vì sao đưa anh tới và tiếp tục giữ vững vị thế là một ngôi sao được giới truyền thông và khán giả săn đón.

Dưới đây là một số sự thật về Kim Soo Hyun mà không nhiều người biết:

Diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất Hàn Quốc

(Ảnh: tvN)

Theo Tatler, Kim Soo Hyun được trả 155.000 USD cho mỗi tập phim của It’s Okay to Not Be Okay. Đến One Ordinary Day, anh được trả 363.000 USD một tập. Với Nữ hoàng nước mắt, truyền thông Hàn đưa tin, nam diễn viên sẽ nhận được mức thù lao là 3,7 triệu USD cho 16 tập phim. Hiện anh cũng là nam diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất tại xứ sở kim chi. Anh cũng được cho là sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 117 triệu USD, bao gồm bất động sản, xe hạng sang và cổ phiếu tại nhiều công ty khác nhau.

“Ông hoàng quảng cáo” của Hàn Quốc

(Ảnh: ELLE)

Kim Soo Hyun là gương mặt đại diện cho rất nhiều sản phẩm và thương hiệu khác nhau. Khi tham gia Moon Embracing the Sun, anh từng được đề nghị quảng cáo cho 17 sản phẩm khác nhau, từ nhà hàng, đồ uống cho tới các thiết bị điện tử.

Sau khi thành công lớn với Vì sao đưa anh tới, anh nhận được 35 hợp đồng quảng cáo tại Hàn Quốc và trên thị trường quốc tế, chỉ tính riêng trong năm 2014.

Được mẹ thúc đẩy trở thành diễn viên

(Ảnh: tvN)

Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2015, ngôi sao sinh năm 1988 từng tiết lộ về tuổi trẻ của mình. Trong đó, anh cho biết chính mẹ là người đã nhận ra bản chất hướng nội của anh và khuyên anh nên thử theo học các lớp diễn xuất. Việc tham gia vào những vở kịch đã khiến anh cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt trong con người mình. Những phản hồi tích cực mà nam diễn viên nhận được từ khán giả đã truyền cảm hứng để anh theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau này.

Từng giành 4 giải thưởng Baeksang

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang (Baeksang Arts Awards) thường được coi là giải Oscar phiên bản Hàn Quốc và là giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh xứ sở kim chi. Kim Soo Hyun từng 4 lần nhận giải thưởng danh giá này.

Vào năm 2012, anh được nhận giải thưởng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất phim truyền hình nhờ vai diễn trong bộ phim Moon Embracing the Sun. Đến năm 2014, anh tiếp tục nhận về 3 giải thưởng nữa, bao gồm giải Nam diễn viên điện ảnh mới xuất sắc nhất, Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất và Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất.

Chàng trai đa tài

(Ảnh: tvN)

Ngoài diễn xuất, Kim Soo Hyun còn gây ấn tượng khi là một người thích ca hát và nhảy múa. Thậm chí, anh khá giỏi trong những lĩnh vực này. Anh từng theo học hát và nhảy tại YG Entertainment - một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - trong vòng ba tháng. Năm 2014, anh nhận được vinh dự lớn khi trở thành nghệ sĩ thể hiện ca khúc chủ đề tại Thế vận hội Olympic trẻ mùa hè ở Trung Quốc. Kim Soo Hyun còn rất giỏi với kỹ năng chơi bowling. Năm 2016, anh từng lọt vào vòng sơ khảo thứ hai trong một cuộc thi bowling chuyên nghiệp.