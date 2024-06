Suho (EXO) hẹn hò nữ thần Irene (Red Velvet), công khai tại concert aespa?

Vào ngày 29/6, aespa đã diễn đêm concert mở màn của tour SYNK: Parallel Line tại Seoul, Hàn Quốc. Đã có nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ nhóm, trong đó có 2 tiền bối cùng công ty SM là Suho (EXO) và Irene (Red Velvet).

Cũng từ đây, netizen cho rằng Suho và Irene đang hẹn hò. Cả 2 ngồi cạnh nhau trong concert của aespa không chút ngại ngần. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ cùng đi dự concert. Suho và Irene cùng sinh năm 1991, có visual hài hòa xứng đôi, lại từng để lộ "hint" hẹn hò khiến netizen vô cùng thích thú "đẩy thuyền" cặp đôi.

Suho và Irene cùng đến xem concert của aespa ngày 29/6

Vào năm 2017, họ cũng từng đến xem concert của Super Junior

Cả 2 cùng sinh năm 1991, có visual vô cùng hài hòa và xứng đôi với nhau

Suho - Irene còn từng check-in chung 1 địa điểm ở London, Anh

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, fan đã phản pháo lại giả thuyết này. Từ lâu, Suho đã tuyên bố bản thân là fan cứng của Red Velvet, thậm chí còn được nhiều fan trêu đùa rằng anh là thành viên thứ 6 của nhóm. Về bức ảnh check-in London giống nhau, fan cho biết do Red Velvet và Suho cùng tham dự 1 lễ hội âm nhạc tại đây. Irene và Suho đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm, và ngay cả khi họ có hẹn hò thì cũng là điều bình thường bởi họ đã 33 tuổi - độ tuổi người khác đã yên bề gia thất.

Suho sinh năm 1991 và có tên thật là Kim Jun Myeon. Anh ra mắt cùng EXO năm 2012 với tư cách trưởng nhóm. Bên cạnh sự nghiệp sáng chói với EXO, Suho còn là nghệ sĩ solo thành công với loạt ca khúc Grey Suit, Hurdle, Let's Love... Trưởng nhóm EXO còn diễn nhạc kịch, góp mặt trong loạt phim Rich Man, How Are You Bread, The Universe's Star...

Irene sinh năm 1991, có tên thật là Bae Joo Hyun. Năm 2014, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm Red Velvet dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment. Ra mắt ở độ tuổi khá lớn trong giới giải trí nhưng cô vẫn được mệnh danh 1 trong những nữ thần nhan sắc đình đám nhất Kpop thế hệ 3, là gương mặt đắt giá được hàng loạt tạp chí, nhãn hàng săn đón. Bất ngờ vào năm 2020, tên tuổi Irene tụt dốc và phải tạm ngừng hoạt động vì bê bối lăng mạ stylist 20 phút. Đến nay, Irene đã trở lại quảng bá với Red Velvet. Trong đợt comeback kỷ niệm 10 năm ra mắt này, trưởng nhóm Red Velvet liên tục chiếm lĩnh mạng xã hội với visual đỉnh cao không khác gì ngày mới ra mắt.

Suho - Irene cùng sinh năm 1991, đảm nhận vai trò trưởng nhóm 2 nhóm nhạc đình đám nhà SM là EXO - Red Velvet

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/hot-suho-exo-hen-ho-nu-than-irene-red-velvet-cong-khai-tai-concert-aespa-20240630101157515.chn