Hot nhất Threads: 6 mặt nạ đỉnh như thần, chị em toàn cầu í ới bảo nhau mua

Thời tiết lạnh khô kéo dài khiến làn da dễ rơi vào tình trạng thiếu nước, bong tróc, nhạy cảm hơn bình thường. Ngoài các bước dưỡng da cơ bản, đắp mặt nạ đang là giải pháp được nhiều người lựa chọn để cấp cứu nhanh cho làn da. Trên Threads thời gian gần đây, loạt bài chia sẻ về mặt nạ dưỡng da liên tục gây bão, với nhiều cái tên được khen là dùng một lần là nghiện, da mịn như em bé, cấp ẩm thấy rõ chỉ sau một miếng.

Dưới đây là 6 loại mặt nạ đang được Threads gọi tên nhiều nhất, phù hợp từ da khô, da dầu đến da nhạy cảm, giúp da vượt qua giai đoạn hanh khô mà vẫn giữ được độ ổn định dài lâu.

1. MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Blemish Repair - Mặt nạ rau má phục hồi, làm dịu da

Không phải ngẫu nhiên mà MEDIHEAL được gọi là thương hiệu mặt nạ quốc dân. Phiên bản Cica (rau má) là dòng được nhắc tên dày đặc nhất trên Threads, đặc biệt với những ai có làn da dễ nổi mụn li ti, ửng đỏ hoặc stress do môi trường. Mặt nạ tập trung vào khả năng làm dịu – phục hồi – cấp ẩm tức thì, giúp da nhanh chóng ổn định sau khi bị kích ứng, nắng gắt hoặc makeup dày. Chất mask ôm sát mặt, tinh chất thấm đều, không gây bí hay nhờn rít. Phù hợp cho da nhạy cảm, da đang treatment nhẹ hoặc dùng trước makeup như một bước dọn nền.

2. SK-II Facial Treatment Mask - Mặt nạ huyền thoại, đắt xắt ra miếng

Trên Threads, nhiều người thừa nhận: đây là chiếc mặt nạ đắt nhưng xứng đáng. SK-II Facial Treatment Mask là loại mặt nạ được nhắc đến mỗi khi cần cứu da cấp tốc trước sự kiện quan trọng. Với thành phần chủ đạo là Pitera™ nồng độ cao, mặt nạ giúp da ngậm nước nhanh, cải thiện độ sáng, làm da trông căng và mịn chỉ sau một lần đắp. Điểm mạnh nhất là hiệu quả tức thì, đặc biệt với làn da mệt mỏi, xỉn màu do thức khuya, stress hoặc thời tiết hanh khô.

3. MEDI-PEEL Rose Hyaluronic Collagen Mask - Mặt nạ siêu dưỡng ẩm, bơm nước cho da

Được mệnh danh là siêu bơm nước, MEDI-PEEL phiên bản hoa hồng – HA – collagen ghi điểm nhờ khả năng cấp ẩm mạnh, giúp da từ khô khốc hóa ẩm mượt. Sự kết hợp giữa chiết xuất hoa hồng, hyaluronic acid và collagen giúp da mềm mịn, ẩm mượt rõ rệt, đặc biệt phù hợp với da khô hoặc da thiếu nước. Chất mask mỏng, ôm da, không gây châm chích, bạn có thể dùng thường xuyên mà không lo kích ứng.

4. KOSE Clear Turn Babyish Mask – Mặt nạ “da em bé” trước ngày hẹn hò

Dòng mặt nạ dưỡng ẩm của KOSE thường xuyên xuất hiện trong các bài review “đắp trước makeup”. Ưu điểm lớn nhất là da mềm, mịn, căng vừa phải, giúp lớp nền bám tốt và đều màu hơn. Chỉ cần khoảng 8 phút đắp, da đã có độ ẩm rõ rệt, giảm cảm giác khô căng. Đây là lựa chọn được Threads nhắc đến nhiều cho những ngày da mệt nhưng không cần dưỡng quá nặng.