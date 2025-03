HOT nhất giới beauty: 3CE - “crush son đầu đời” của mấy nàng đã có store xịn tại Việt Nam rồi!

Là thương hiệu mỹ phẩm nổi danh tại Việt Nam hơn một thập kỷ qua, 3CE là một phần hành trình của nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích phong cách Hàn trẻ trung và thời thượng. Nếu son 3CE Mood Recipe hay 3CE Lily Maymac từng là những thỏi son đầu tiên khiến bạn "phải lòng" với trào lưu son Hàn, hay bạn từng phát cuồng với dòng son kem Velvet Lip Tint quyến rũ của thương hiệu này - chúc mừng vì chúng mình là "đồng bọn".

Trước đây để tiếp cận đến các sản phẩm của hãng, người dùng trong nước phải lựa chọn hàng xách tay hoặc chờ đợi shipping từ quốc tế, tin vui là giờ đây 3CE cuối cùng cũng đã cập bến thị trường Việt sau rất nhiều năm khiến các fan ngóng trông đợi chờ. Thương hiệu chào sân Việt Nam bằng sự kiện ra mắt pop-up store đầu tiên được tổ chức hoành tráng tại TP.HCM, diễn ra trong 4 ngày 20-23/2 vừa qua.

3CE giờ đây đã chính thức có mặt tại Việt Nam với mở màn đầy ấn tượng và thu hút.

Để chào mừng chặng hành trình mới của 3CE trên đất Việt, dàn khách mời xinh đẹp, rạng rỡ hội tụ những cái tên hot hit của làng beauty như Ly Phạm, Hàn Hằng, Mai Hương, Alissa Hồ, Chanh Thư, Ngòng Ngọc, Diễm Mai, Lê Chi, Tiểu My, Mèo Trái Đất… cũng đã xuất hiện với hình ảnh trendy nhất. Tất cả cùng tạo nên những khung hình sống động, giúp bữa tiệc visual của thương hiệu Hàn thêm thăng hoa.

Hội beauty blogger hàng đầu cùng chung khung hình trong ngày "crush đầu đời" - 3CE cập bến Việt Nam.

Trong không gian được setup cầu kỳ của buổi event đặc biệt, tone đỏ hồng và chất liệu cashmere được 3CE lấp đầy các chi tiết tạo nên cảm giác sang trọng và ấm áp. Thương hiệu đến từ xứ sở kim chi cũng khéo léo đặt để những hot trend đình đám của giới trẻ hiện nay như photobooth chụp ảnh hay bài test personal color vào không gian trải nghiệm, giúp các khách mời có khoảng thời gian tận hưởng thú vị, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc "xinh yêu".

Một không gian rực rỡ mang màu sắc tươi trẻ, năng động của xứ sở kim chi được 3CE giới thiệu trong sự kiện đặc biệt của mình.

Tin mừng nối tiếp tin vui, không chỉ giúp người dùng Việt rút ngắn thời gian mua hàng, sự xuất hiện chính thức của 3CE cũng đi cùng một màn chào sân ấn tượng. Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc thông báo sẽ lần lượt ra mắt 12 dòng sản phẩm mới trong năm 2025. Trong tháng 2, son len mịn lì với tên gọi "Cashmere Hug" là tân binh được 3CE trình làng song song với sự kiện sự kiện ra mắt pop-up store lần này.

Dòng son mới nhất của 3CE mang tên Cashmere Hug vừa xuất hiện đã tạo nên cơn sốt với các tín đồ làm đẹp yêu chuộng phong cách Hàn.

Như tên gọi của mình, BST Cashmere Hug Lipstick lấy cảm hứng từ cảm giác mềm mại và yếu tố thời trang của những cuộn len. Được giới thiệu là dòng son có lớp finish mịn lì, nhẹ nhàng ôm trọn đôi môi. Cashmere Hug Lipstick sở hữu bảng màu đa dạng với 10 màu sắc thời trang, phù hợp với nhiều bộ cánh và phong cách khác nhau. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt đã đi cùng 3CE từ những ngày đầu thành lập - một brand mỹ phẩm đậm chất street style Hàn Quốc.

Chỉ mới ra mắt, Cashmere Hug Lipstick đã giúp Việt Nam dẫn đầu doanh số bán ra tại thị trường Đông Nam Á của 3CE.

Có thể bạn chưa biết, trước khi trở thành thương hiệu trang điểm Hàn Quốc hàng đầu thế giới, 3CE bắt nguồn từ niềm đam mê của Kim So Hee - bà chủ hãng thời trang Stylenanda. Là người xuất thân từ việc kinh doanh quần áo tại con phố Dongdaemun sầm uất, cô cho rằng thời trang nên được đánh giá bởi full look, không chỉ bằng trang phục mà còn là lớp makeup phù hợp. Đó là lý do 3CE ra đời vào năm 2009, mang trong mình tinh thần street style bao phủ.

Là thương hiệu trang điểm Hàn Quốc hàng đầu thế giới - 3CE luôn dẫn đầu các xu hướng làm đẹp với DNA đậm chất thời trang.

Cũng trong sự kiện, Meichan - cô nàng Gen Z đa tài sở hữu vẻ ngoài trong veo, ngập "vibe Hàn" chính là người đẹp được 3CE chọn mặt gửi vàng, gọi tên cho vị trí "chingu" năm 2025. Cô nàng cựu du học sinh Hàn Quốc không chỉ ghi điểm với visual ngọt ngào, phong cách hiện đại mà còn rất đáng ngưỡng mộ với bảng thành tích dài dằng dặc.

Chingu Meichan được thông báo là cái tên sẽ đồng hành cùng 3CE trong năm 2025.

Trong thời gian sinh sống, học tập và khám phá thế giới làm đẹp K-beauty tại Seoul, Meichan từng có cơ hội cộng tác với nhiều ngôi sao Kpop đình đám như Lisa (BlackPink), Nichkhun (2PM), Hyomin (T-ARA), Chanyeol (EXO)... Năm 2023, cô bạn sinh năm 2000 từng lọt Top 10 đề cử Z-FACE - Gương mặt Gen Z nổi bật của WeChoice Awards.

Hình ảnh trong sáng và phong cách thời thượng của Meichan vừa vặn hòa hợp với màu sắc trendy của thương hiệu xứ Hàn.

Với sự kết hợp giữa 2 cái tên đại diện cho vẻ đẹp Hàn Quốc ở Việt Nam, chingu Meichan và 3CE hứa hẹn sẽ mang đến dấu ấn cho thị trường mỹ phẩm nước nhà đang cực kỳ sôi động.