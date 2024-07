Trên trang cá nhân, "hot mom" Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh để mặt mộc ở nhà chăm con. Nàng WAG không dặm phấn tô son, không kẻ mắt, chuốt mi như hình ảnh cô tiểu thư Hà thành chỉn chu mỗi khi lên đồ xuống phố. Hải My lúc ở nhà chỉ kẹp tóc gọn gàng, mặc chiếc áo hai dây đơn giản cũng đủ khoe được vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên, thanh thuần tựa nàng thơ, cùng bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm, vóc dáng mảnh mai.

Chỉ bằng vài tấm ảnh mặt mộc, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho thấy phong độ nhan sắc vẫn vững vàng dù mới sinh con đầu lòng được 2 tháng, khiến dân tình cảm thán "nhìn không biết là mới sinh con xong đâu". Bà xã Đoàn Văn Hậu thể hiện tình yêu với bản thân bằng cách tự tin, thoải mái khoe nhan sắc chân thật nhất của mình và nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng.

Doãn Hải My để mặt mộc vẫn xinh như nàng thơ

Sau khi sinh em bé, Doãn Hải My dành nhiều thời gian trò chuyện với hội mẹ bỉm sữa và người hâm mộ về cuộc sống lần đầu làm mẹ cũng như nếp sống sinh hoạt hằng ngày trong gia đình nhỏ của cô và Văn Hậu. Hải My cho biết sau sinh, cô vẫn thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng khi đột ngột đứng lên. Đây là triệu chứng của Hải My khi cô mang bầu bé Lúa và vẫn kéo dài đến hiện tại khi nhóc tỳ đã chào đời.

Ngoài ra, Doãn Hải My cũng nói về sự khác biệt của cô và Đoàn Văn Hậu trong sinh hoạt. Chẳng hạn như cùng đam mê bóng đá, Doãn Hải My chọn thức thông từ tối tới 2h sáng để xem chung kết Euro, xem xong rồi đi ngủ một thể. Còn Đoàn Văn Hậu, với sự chuyên nghiệp của một cầu thủ, anh có thói quen nghỉ ngơi theo giờ giấc. 22h, Văn Hậu sẽ đắp chăn tắt đèn đi ngủ đến 2h sáng dậy xem bóng đá, sau đó sẽ ngủ tiếp. Đây cũng là nhịp sống của hầu hết các tuyển thủ, dù đam mê vẫn biết cách để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, không ảnh hưởng tới tập luyện và thể trạng.