Doãn Hải My cực xinh trên phố, nhan sắc "như chưa hề có cuộc sinh nở nào", cùng con trai đón Đoàn Văn Hậu về nhà sau buổi tập

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My khiến cư dân mạng trầm trồ khi khoe bộ ảnh thả dáng trên phố cực xinh. Bộ ảnh được chụp trước ngôi nhà 3 tầng của gia đình Hải My trên mặt phố Trần Phú. Nàng WAG diện bộ váy bồng bềnh điệu đà, khoe chân dài thon thả cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ, tay cầm theo túi xách hàng hiệu. Ngắm ảnh của Doãn Hải My, nhiều dân mạng để lại bình luận khen bà xã Đoàn Văn Hậu lấy lại phong độ nhan sắc quá đỉnh chỉ 2 tháng sau sinh em bé. Có người còn đùa Doãn Hải My "như chưa hề có cuộc đẻ nào", bình luận ấy thu hút nhiều lượt thả tim thể hiện sự đồng tình.

Doãn Hải My thả dáng cực xinh trên phố Hà Nội

Bộ ảnh được chụp mấy ngày trước, khi Hải My cùng Văn Hậu về thăm nhà ngoại cũng như chụp hình PR cho cửa hàng mà người đẹp sinh năm 2001 đang kinh doanh. Sau mấy năm hẹn hò và về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu đã rèn được tay nghề chụp ảnh cho bà xã, giúp Hải My khoe trọn sắc vóc chỉ qua những tấm ảnh chụp bằng camera thường của điện thoại.

Doãn Hải My khoe chân dài thon thả khi về thăm nhà ngoại

Nhan sắc của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My khiến dân tình yêu thích

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My dành nhiều thời gian để dưỡng thai và chuẩn bị cho công cuộc bỉm sữa. Bên cạnh đó, cô nàng vẫn duy trì công việc kinh doanh và quay video quảng cáo, PR cho các loại mỹ phẩm, đem về nguồn thu nhập ổn định dù không đi làm văn phòng hay chia sẻ về công việc quá nhiều. Ngoài ra, nàng WAG cũng luôn đồng hành và cổ vũ, tiếp thêm động lực cùng ông xã Đoàn Văn Hậu trong quá trình tập luyện phục hồi chấn thương. Gần đây, Doãn Hải My đã đăng tải hình ảnh Đoàn Văn Hậu mặc áo số 10 của Messi - thần tượng của anh - trở về sau một buổi tập. Doãn Hải My đã đưa con trai đến đón Văn Hậu về nhà, gia đình ba người bên nhau hạnh phúc khiến fan ngưỡng mộ.