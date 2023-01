Hot mom 5 con chia sẻ bí quyết nuôi dạy các bé nhàn nhã và hòa thuận

Những ngày đầu năm, gia đình chị Trần Ngọc Ánh (35 tuổi, Hà Nội) gây sốt mạng xã hội vì bộ ảnh chụp cả nhà ngày Tết quá đẹp. Trong ảnh, ai cũng rạng rỡ, vui tươi. Đặc biệt nhan sắc bà mẹ 5 con U40 nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, trầm trồ của mọi người.

Chia sẻ về bộ ảnh gia đình mình, chị Ngọc Ánh cho biết: "Thuận vợ thuận chồng... đông con phải biết. Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm, ưu ái và yêu thương gia đình mình.

Trước khi cưới, chồng mình hứa rằng anh ấy sẽ cho mình cuộc sống như trong phim. Mà lúc đó mình quên hỏi là thể loại phim gì. Đến khi lấy nhau về anh ấy mới cho mình biết đó là phim "máy đẻ"".

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội những ngày đầu năm của gia đình chị Ngọc Ánh.

Bí quyết chăm con nhàn của bà mẹ 5 con



Ngắm nhìn những tấm ảnh gia đình hòa thuận, vui tươi của chị Ngọc Ánh, nhiều người muốn xin bí quyết chăm con nhàn nhã để trẻ dai. Khi được mọi người nhắn hỏi như vậy, chị Ánh chỉ cười và tiết lộ bí quyết của mình. Tất cả là nhờ "Chồng-chị-lo".

"Tuy rằng các bé nhà mình đều cách nhau 4-5 tuổi (có 2 bé đầu thì đẻ dày) nhưng chăm 5 con vất vả lắm chứ, không có chuyện nhàn nhã đâu mọi người. Tuy nhiên nhà mình vợ chồng cùng đồng lòng chăm sóc con cái. Đặc biệt là chồng mình. Vì thế mình không cảm thấy mệt mỏi, vất vả nhiều.

Cả 5 con chồng mình đều chăm là chính. Nhất là cậu cả. Con đầu cháu sớm nên anh ấy chăm chút vô cùng, chắc cũng tại yêu con quá. Các bé sau bận công việc nên chồng mình không chăm được như bé đầu, nhưng trưa nào anh ấy cũng nhận tắm rửa cho các con và đêm thì thức cùng vợ chăm bé, những lúc các con quấy khóc. Bây giờ vợ chồng mở cửa hàng kinh doanh. Chồng mình quản lý sổ sách trên điện thoại, máy tính được, nên thời gian rảnh anh lại càng dành cho việc chăm sóc các con.

Mặc dù đẻ 5 đứa con nhưng mình chưa bao giờ phải tắm cho các bé. Phần vì sợ con ngã, phần vì mình cũng ỉ lại vào chồng. Anh ấy thương con lắm, như bác sĩ gia đình luôn. Con ốm là chồng tự đưa con đi khám rồi mua thuốc cho con. Bây giờ con ốm thế nào, triệu chứng ra sao, bé nào có thể uống loại thuốc nào... anh ấy đều nhớ hết. Có đêm con ốm chồng mình mất ngủ, nhìn mà thương. Nhưng vì anh ấy cuồng con. Và đó cũng là bí quyết để mình chăm các bé nhàn hơn" - chị Ngọc Ánh cho hay.

Ngoài ra, theo mẹ trẻ, một bí quyết nữa giúp chị không "đầu bù tóc rối" như nhiều mẹ bỉm sữa khác khi chăm con là dạy các bé sớm tự lập. Hiện tại, bé lớn nhất nhà chị Ngọc Ánh là Khương Duy (15 tuổi), bé thứ hai là Như Ý (13 tuổi), bé thứ ba là Bảo An (9 tuổi), bé thứ tư Phúc An (5 tuổi), bé út Cát Tường (2 tuổi). Ngay từ khi các con còn nhỏ, mẹ trẻ đã rèn chúng vào khuôn khổ. Tuy nhiên chị không quá nghiêm khắc mà uốn nắn các con từ từ.

Chị Ngọc Ánh tiết lộ: "Ban đầu mình hướng dẫn các con làm những việc đơn giản như tự xúc ăn, tự rửa mặt đánh răng... để các con hình thành thói quen và hứng thú trong việc tự làm những công việc cá nhân và giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ. Khi con 5, 6 tuổi có thể giúp đỡ mẹ các việc nhỏ như nhặt rau, cắm cơm, lớn hơn chút con có thể chơi và trông em phụ bố mẹ.

Con gái thứ 2 của mình tên Như Ý. Đúng như cái tên, bé học lớp 3 là đã biết phụ mẹ tắm rửa cho em Bảo An. Không những thế còn chơi và dạy em nhiều điều. Bây giờ Bảo An học lớp 3 cũng đã bắt chước chị chăm sóc 2 em nhỏ hơn, dưới sự giám sát của chị Như Ý. Mọi người thường trêu mình đúng là chỉ đẻ thôi còn lại chồng con lo hết. Nói chung mình không có khái niệm làm hộ con. Mình để các bé trải nghiệm, rút ra kinh nghiệm và trưởng thành. Nếu việc gì mẹ cũng ôm đồm thì sẽ rất vất vả. Không những thế chồng rồi các con sẽ không thể biết được những hi sinh của người phụ nữ là thế nào để yêu thương mình hơn...".

Các bé nhà chị Ngọc Ánh luôn ngoan ngoãn, tự lập và hòa thuận.

Bí quyết dạy các con hòa thuận cũng đáng ngưỡng mộ



Theo chị Ngọc Ánh, nhà đông con cũng không thể tránh được việc các bé cãi cọ, ganh nhau. Khi ấy chị đóng vai "quan tòa" để xử lý. Để các con luôn hòa thuận, yêu thương nhau, mẹ trẻ phải giải quyết tình huống công bằng. Không có chuyện chị bênh em nhỏ, và xử phạt nặng anh chị lớn.

"Mình thường hay kể các câu chuyện trong gia đình, ví dụ mẹ chưa bao giờ đánh mắng cậu; và bố cũng chưa bao giờ chòng ghẹo cô... Những câu chuyện như thế dần dần các bé tiếp thu vì có một tấm gương nào đó để con nhìn vào và học theo.

Ngoài ra mình hay cho các con đi chơi cuối tuần, đi xem phim, hoặc ở nhà xem các bộ phim gia đình tình cảm... và cả nhà ngồi trò chuyện, tâm sự cùng với nhau. Qua những hoạt động như thế, anh em chúng sẽ yêu thương và hòa thuận với nhau hơn. Các con hình thành được thói quen gắn kết gia đình và sự gắn bó với nhau ngay từ khi còn nhỏ" - mẹ trẻ kể.

Trong nuôi dạy con cái, vợ chồng chị Ngọc Ánh rất coi trọng việc dạy các bé cách ứng xử với các mối quan hệ. Chị dạy con biết kính trên nhường dưới. Tuy không dùng đòn roi để trị, nhưng mẹ trẻ cũng rất nghiêm khắc, luôn thực hiện nguyên tắc "lựa lời mà nói cho vừa lòng con".

Với con trai, chị dạy bé phải mạnh mẽ. Đặc biệt phải ga lăng không được đánh các em, sau này là không được vũ phu, đánh phụ nữ. Con trai không được ki bo, phải nêu gương bố và cậu. Còn con gái, mẹ trẻ dạy con nhiều thứ từ đàn, hát, múa, nữ công gia chánh... Mẹ trẻ không mong cầu huấn luyện các con thành người quá hoàn hảo, nhưng chị muốn các con phải tự lập, trưởng thành và sống có tình cảm, tín nghĩa.