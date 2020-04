HOT: Lee Min Ho đẹp trai bất phàm cưỡi bạch mã tìm Kim Go Eun trong teaser Bệ Hạ Bất Tử

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, bom tấn The King: Eternal Monarch (Bệ Hạ Bất Tử) sẽ được lên sóng, nhà sản xuất của bộ phim cũng vì thế mà càng chăm chỉ “thả thính” khán giả bằng vô số hình ảnh và video. Mới đây nhất, một đoạn teaser dài gần 30 giây đã được tung ra, giúp người xem hiểu được phần nào lí do mà Lee Gon (Lee Min Ho) trở thành một vị quân vương trầm mặc, băng giá cũng như mối qua hệ giữa anh và cô nàng Cha Tae Eul (Kim Go Eun).

Teaser Bệ Hạ Bất Tử

Mở đầu đoạn teaser, Lee Gon đã tự hỏi bản thân lí do vì sao anh có thể sống sót được vào cái ngày cha của mình bị lật đổ. Tiếp đến, khung cảnh chuyển đến giây phút anh ngồi đối diện với Cha Tae Eul trong thư viện. Thế nhưng trái với sự hồ nghi của Cha Tae Eul, Lee Gon vô cùng chắc chắn về định mệnh giữa hai người. Vị hoàng đế khẳng định rằng: “Tôi đã chờ suốt 25 năm để được gặp em”. Cuối teaser, Lee Gon ôm lấy Tae Eul vào lòng khi cô đang đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng bày tỏ: “Ta chẳng hề đuổi theo ai cả. Ta ở đây để tìm một người mà duy chỉ có ta mới có thể tìm thấy.”

Những khung cảnh lãng mạn và thấm buồn trong đoạn teaser đã cho ta thấy được sự trắc trở trong câu chuyện tình của Lee Gon và Cha Tae Eul, khi mà hai người đều thuộc về hai thế giới song song, không hề biết đến sự tồn tại của đối phương và đặc biệt hơn, Lee Gon lại là quân vương của một nước. Có thể dự đoán được rằng, The King: Eternal Monarch sẽ là một câu chuyện tình yêu lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

The King: Eternal Monarch phát sóng tập đầu vào ngày 17 tháng 4 trên SBS và Netlix.