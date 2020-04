BỆ HẠ BẤT TỬ hé lộ cảnh "hoàng đế" Lee Min Ho và Kim Go Eun lén lút hẹn hò nơi thư viện

Vào ngày 9 tháng 4, bộ phim rất được mong đợi The King: Eternal Monarch (Bệ Hạ Bất Tử) đã tiết lộ hình ảnh mới về cuộc gặp gỡ vụng trộm giữa Lee Gon (Lee Min Ho) và Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Lee Gon đang say mê đọc sách trong thư viện Jung Tae Eul đến. Khi nhìn thấy cô, anh lập tức mỉm cười. Trong khi đó, Jung Tae Eul nhìn chăm chú vào hoàng đế từ phía đối diện.

Nhà sản xuất của bộ phim chia sẻ: "Lee Min Ho và Kim Go Eun đã biến đổi để vào vai Lee Gon và Jung Tae Eul. Họ sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc ấm áp giống như làn gió mùa xuân. Tương tác độc đáo của họ lại như cơn mưa xuân, làm người xem đắm chìm trong cảm xúc".

The King: Eternal Monarch sẽ xoay quanh đề tài về thế giới song song. Giữa thời điểm căng não của một vị vua xứ Kim Chi đang cố ngăn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người, thì cùng lúc thế lực hắc ám cũng tìm đường mở ra được một thế giới ở chiều không gian hiện đại. Phim do biên kịch Kim Eun Sook của Goblin (Yêu Tinh) và Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) chấp bút.



Teaser The King: Eternal Monarch

The King: Eternal Monarch phát sóng tập đầu vào ngày 17 tháng 4 trên SBS và Netlix.