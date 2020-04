Rating "chạm đáy", A Piece of Your Mind của Jung Hae In bị tvN thẳng tay cắt luôn 4 tập nhường suất cho phim khác

Ngày 8/4, tvN thông báo phim truyền hình A Piece of Your Mind (Em Là Một Nửa Đời Anh) với sự tham gia của Jung Hae In và Chae Soo Bin sẽ bị cắt từ 16 tập xuống còn 12 tập.

Đại diễn tvN cho biết: "Chúng tôi đã quyết định cắt giảm thời lượng tập phim cho A Piece of Your Mind để đẩy nhanh tiến độ kể chuyện. Sự biến chuyển cảm xúc của Han Seo Woo (Chae Soo Bin) đối với Ha Won (Jung Hae In) sẽ nhanh chóng tăng tốc. Chúng tôi muốn một lần nữa cảm ơn người xem vì tình yêu và sự ủng hộ đối với A Piece of Your Mind. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình để tạo ra một sản phẩm tốt cho khán giả cho đến cuối cùng".

Dù không nói rõ ràng nhưng tvN buộc phải kết thúc A Piece of Your Mind sớm do rating phim quá thấp. Khởi đầu với 2,4%, hiện tại tỉ suất người xem của phim chỉ chạm ngưỡng 1%. Đây là bộ phim có rating thấp nhất trong 2 năm vừa qua của tvN trong số các drama được lên sóng thứ 2 - thứ 3 hàng tuần. Nhiều người xem phàn nàn phim không chỉ có cốt truyện nhàm chán mà diễn biến cũng quá chậm.

A Piece of Your Mind kể về một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tên Ha Won, người đã trải qua nhiều năm yêu đơn phương và đã cam chịu cuộc sống cô đơn. Sau đó, anh gặp chuyên gia thu âm cổ điển Seo Woo - người bị cuốn hút bởi Ha Won khi cô theo dõi mối tình đơn phương của anh từ xa.



Trailer A Piece of Your Mind (tên tiếng Hàn: Một Nửa Của Một Nửa)

A Piece of Your Mind lên sóng vào khung giờ thứ 2 - thứ 3 hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 23/3.