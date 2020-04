Nhớ lại xem 2015 là năm gì mà truyền hình châu Á toàn phim hot xuất sắc, chọn bừa cũng được "đồ tốt"!

Nếu phải kể ra một năm mà màn ảnh nhỏ châu Á sôi động nhất, không thể bỏ qua năm 2015. Hàng loạt phim Hoa - Hàn có nội dung hấp dẫn, diễn viên đình đám phát sóng khiến khán giả phân vân không biết nên "cày" bộ nào trước. Thử điểm qua một lượt xem 5 năm trước, bạn từng phát cuồng vì những series nào nhé!



Lên sóng vào cuối năm 2014 - đầu năm 2015, Võ Mị Nương Truyền Kì phủ sóng trên mạng xã hội nhiều quốc gia. Với kinh phí hơn 300 triệu NDT (gần 1050 tỉ Việt Nam đồng), phim được cho là dự án truyền hình đắt đỏ nhất của Trung Quốc. Phạm Băng Băng là nhà sản xuất đồng thời là diễn viên chính trong vai Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Phim còn quy tụ dàn cast đình đám với Trương Phong Nghị, Châu Hải My, Trương Đình, Lý Thần, Trương Quân Ninh... Dù gây nhiều tranh cãi về cả tạo hình lẫn nội dung, Võ Mị Nương Truyền Kì vẫn là một trong những phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử Hoa ngữ.

2. Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình)

Kill Me Heal Me kể về người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Seung Jin Cha Do Hyun (Ji Sung). Anh có một tuổi thơ đau buồn nên đã bị mất một đoạn ký ức tuổi thơ và từ sau vụ hỏa hoạn, tâm trí anh đã tự hình thành nên 7 nhân cách khác nhau. Anh cố gắng lấy quyền kiểm soát cơ thể mình và được chữa trị bởi cô Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum), bác sĩ tâm lý, người đã yêu một trong bảy nhân cách của anh. Dù đề tài khá kén người xem, phim được giới trẻ vô cùng yêu thích.



Bom tấn cổ trang - lịch sử Trung Quốc có sự tham gia của dàn sao thực lực Hồ Ca, Lưu Đào, Vương Khải... Bộ phim kể về Lâm Thù, với tên gọi mới là Mai Trường Tô, sau 12 năm đã quay trở về thành Kim Lăng tìm kiếm kẻ phản bội năm xưa. Lang Gia Bảng rất thành công về mặt thương mại, ngày chiếu thứ 2 đã có hơn 10 triệu lượt xem và có 1,6 tỷ người theo dõi trên iQiyi. Hồ Ca với vai diễn Mai Trường Tô giành Thị Đế tại Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng.



Bên Nhau Trọn Đời khởi chiếu vào 10/1/2015, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Phim kể về mối tình sóng gió nhưng cũng rất ngọt ngào của Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương thủ vai) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên thủ vai). Phim không chỉ thành công ở Trung Quốc mà còn được mua bản quyền phát sóng ở nhiều nước châu Á. Phim cũng giúp Đường Yên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Phim đương đại) ở Hoa Đỉnh 2015.

5. She Was Pretty (Cô Nàng Xinh Đẹp)

She Was Pretty là "bom tấn truyền hình" thứ 2 của Hwang Jung Eum trong năm 2015, cũng giúp Park Seo Joon trở thành ngôi sao được săn đón ở Hàn Quốc. Phim về cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn sau những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời. Park Seo Joon vào vai Sung Joon, một anh chàng khi lớn lên vừa điển trai lại vừa thành công còn Hwang Jung Eum vào vai Hye Jin, một cô gái xấu xí, nghèo khổ nhưng từng có quãng thời giàu có và xinh đẹp.



Mặc dù chiếu trong khung giờ khuya (22h - 24h) trên Hồ Nam nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng rating những phim chiếu cùng thời điểm trên các đài truyền hình Trung Quốc. Phim xoay quanh Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh), một cô bé nhỏ nhắn, cha mất, cô đơn một mình lên đường bái sư để chống lại số mệnh. Nàng lên được Mao Sơn và gặp được Bạch Tự Hoa (Hoắc Kiến Hoa), sư phụ và cũng là người nàng yêu.



Nổi lên như một hiện tượng của điện ảnh Hoa ngữ, Vẫn Cứ Thích Em của biên kịch Đồng Hoa thu hút sự quan tâm của khán giả giữa nhiều bộ phim bom tấn khác. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chất lượng Trần Kiều Ân, Giả Nãi Lượng, Huỳnh Tông Trạch, Trịnh Sảng... Phim lấy bối cảnh dân quốc, kể về cô gái bình dân Tiền Hạo Hạo giả mạo nữ quan huấn luyện của một học viện quân sự. Tại đây, cô vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối với Thẩm Văn Đào và Hạng Hạo.



Mẹ Hổ, Bố Mèo đánh dấu sự trở lại của đại hoa đán Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Phim xoay quanh câu chuyện về Tất Thắng Nam (Triệu Vy) - La Tố (Đồng Đại Vi) và đứa con gái Xuyến Xuyến lên năm. Cách dạy con cùng sự mẫu thuẫn, trái ngược của hai vợ chồng khiến cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Đúng lúc đó, Đường Lâm (Đổng Khiết) - mối tình đầu của La Tố, đồng thời là một chuyên gia giáo dục đã trở về nước. Phim giành đến 6 giải Hoa Đỉnh, trong đó có cả Đạo diễn và Nam chính xuất sắc nhất.



3 năm kể từ Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ trở lại màn ảnh với tác phẩm Mị Nguyệt Truyện. Cô tiếp tục hóa thân vào vai vị thái hậu đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc - Mị Nguyệt. Mị Nguyệt Truyện phải hứng chịu lời phê bình bởi những chi tiết sai sử và lỗi trang phục, nhưng có rating gần chạm mốc 3%.



10. Pinocchio (Cặp Đôi Trái Ngược)

Pinocchio đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của hai diễn viên trẻ cực hot - Park Shin Hye và Lee Jong Suk. Phim xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp của những phóng viên truyền hình trẻ tuổi. Park Shin Hye thủ vai Choi In Ha - cô gái mắc chứng bệnh hiếm Pinocchio không thể nói dối. Trong khi đó, Choi Dal Po (Lee Jong Suk) lại sống trong sự giả dối suốt cả cuộc đời.