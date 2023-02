Hot girl Ceri nối tóc vì mê Selena, kết quả nhận về 7749 ''nỗi đau'', nhiều người chắc đồng cảm

Vừa là diễn viên, vừa là mẫu lookbook đồng thời cũng tham gia khá nhiều các quảng cáo lẫn MV ca nhạc... Ceri (hot girl người Tày) là cái tên ngày càng phổ biến với công chúng hơn kể từ sau khi xuất hiện trong phim Thương Ngày Nắng Về của VTV. Đảm nhận nhiều vai trò trong đa dạng các lĩnh vực yêu cầu cô bạn phải thường xuyên thay đổi phong cách để phù hợp với thị hiếu khán giả. Và chi tiết điển hình nhất trong việc thay đổi style của Ceri là thay đổi độ dài tóc.



Ceri gần đây đã đổi từ tóc ngắn sang tóc dài. Và nguyên nhân đứng sau sự thay đổi này là do cô nàng quá thích Selena Gomez sau khi xem sân khấu huyền thoại của nữ ca sĩ hát chung với Charlie Puth ca khúc We Don't Talk Anymore. Ceri đã quyết định đi nối tóc với hi vọng mang về 1 hình ảnh bay bổng đậm chất La-tinh như Selena. Nhưng đời chẳng đẹp như mơ và mọi thứ cũng chỉ lung linh khi ở trong tưởng tượng.



Mái tóc nối tuy giúp Ceri tăng thêm nét mới mẻ nhưng lại khiến cô nàng nhận về nhiều ''thương đau''. Clip chia sẻ về nỗi khổ của người tóc ngắn mà lại đi nối tóc của Ceri hiện đã thu về 1,3 triệu views trên TikTok và hàng trăm comments đồng cảm. Tóc thật của Ceri chỉ dài ngang cằm, vậy nên việc nối tóc đã gây ra nhiều vấn đề nằm ngoài dự đoán.



Mỗi buổi sáng thức giấc, mái tóc ấy sẽ bông xù lên nhìn trông mà chán. Vì tóc thật bên trong quá ngắn, có lượng tóc ít và nhẹ hơn tóc nối nên tóc thật sẽ phồng hết lên, khiến cho tổng thể mái tóc xác xơ, rối tung

Dù sáng nào cũng dậy gội đầu nhưng tóc của Ceri hễ thức giấc là lại rối tung hết cả lên, người xem nhìn ảnh thôi cũng thấy khó chịu huống chi là chính chủ

Tóc nối yêu cầu siêu nhiều dầu xả thì mới có thể mềm mượt và vào nếp. Khác với tóc thật, tóc nối khó thẩm thấu các dưỡng chất hơn nên cần lượng dầu xả, kem ủ tóc... rất nhiều thì mới có thể bóng mượt. Dùng nhiều dầu xả thì ai cũng biết - bết tóc nhanh, và thế là Ceri ngày nào cũng phải gội đầu thậm chí tới 2 - 3 lần

Sáng mất công gội đầu, tối cũng mất công tết tóc. Ceri chia sẻ rằng trước khi đi ngủ mỗi tối, cô nàng phải tết tóc lại để sáng hôm sau tóc không rối tung lên, quên tết tóc thôi là tóc bù xù khó khắc phục

Để tóc nối và tóc thật được tệp vào nhau tự nhiên, Ceri còn phải dành ra 10 phút mỗi ngày để sấy tóc. Cô nàng còn chia sẻ tình trạng gàu sau khi nối tóc ngày càng nặng hơn