Hot girl bóc phốt thêm nghệ sĩ mua dâm hậu Lý Dịch Phong

Nam diễn viên Lý Dịch Phong và Blase Loan Loan vướng tin đồn hẹn hò đầu năm 2018 vì bị bắt gặp cùng nhau đi nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm tại Đảo Koh Samui của Thái Lan.

Sau đó, một số nguồn tin đồn thổi Lý Dịch Phong chi tiền bao Blase Loan Loan đi chơi và họ chỉ là mối quan hệ tình, tiền, không phải hẹn hò. Những tin đồn không được xác nhận dần chìm xuống.

Thời điểm Lý Dịch Phong vướng bê bối mua dâm và bị tẩy chay, Blase Loan Loan đăng trên trang mạng xã hội Weibo rằng: "Chuyện đến nước này rồi, ăn cơm cái đã". Cư dân mạng cho rằng đây là lời khẳng định những đồn đoán về cô cùng Lý Dịch Phong trước đó đều là sự thật.

Nhiều người theo dõi tài khoản của Blase Loan Loan với hy vọng biết thêm thông tin về vụ việc.

Vẻ đẹp của hot girl Blase Loan Loan

Cô có mối quan hệ rộng trong giới

Blase Loan Loan sản xuất các video clip dạy trang điểm, làm đẹp, phối trang phục...

Không phụ mong đợi, trang 163 ngày 12/9 đăng tải, Blase Loan Loan thông tin rằng ngoài Lý Dịch Phong còn có đến 17 người có liên quan đến vụ việc. "Tổng cộng 17 người, bài viết hơn 10.000 chữ, 272 ảnh. Tôi đang xử lý từ mẫn cảm và sẽ đăng dần lên. Mười mấy tiếng qua, bản thân bị uy hiếp nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người mọi chuyện nhưng cứ xóa rồi sửa, lại xóa mãi không đăng lên được".

Hot girl cho biết ngoài Lý Dịch Phong, một số nghệ sĩ khác có liên quan nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Đã xuất hiện đồn đoán rằng hai cái tên Trần Vỹ Đình, Vương Gia Nhĩ có tên trong danh sách trên.

Blase Loan Loan có mối quan hệ rộng trong giới giải trí.

Tài khoản phụ của cô theo dõi nhiều cái tên: Trần Vỹ Đình, Bành Vu Yến, Casper True, Tạ Hưng Dương, Lâm Nhất, Ngô Hải, Tiêu Vũ Lương, Vương An Vũ, Lâm Tuấn Kiệt, Oh Sehun, HJY, Hồ Ngạn Bân, Vương Gia Nhĩ, Dư Phái Sam, After Journey, Young Jack, Tần Phấn, Đổng Hựu Lâm...

Cô cũng từng là bạn của Seungri – cựu thành viên nhóm BIGBANG, ngồi tù 18 tháng. Seungri bị bắt giữ với tổng cộng 9 tội danh bao gồm mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm luật an toàn thực phẩm, đánh bạc bất hợp pháp, vi phạm luật ngoại hối...

Anh nhận 7 tội danh, phủ nhận tội liên quan đến mại dâm và vi phạm luật giao dịch ngoại hối bằng hình thức đánh bạc trái phép.

Việc Blase Loan Loan lên tiếng bóc phốt khiến người hâm mộ các thần tượng lo ngại.