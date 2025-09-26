Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 10 triệu đồng thì vợ trả lời thay: “90 triệu/tháng”, về nhà nhận được tin nhắn từ cảnh sát mà “điếng người”

Sau nhiều năm không gặp lại bạn học cấp 3 do chuyển đến thành phố khác sinh sống, người đàn ông tên Trần Quân (Trung Quốc) háo hức đưa vợ đi dự họp lớp trong một dịp về quê. Không khí buổi họp lớp rộn ràng với những câu chuyện ôn lại kỷ niệm xưa. Các bạn cũ của Trần Quân giờ đây là doanh nhân, kỹ sư hay nhân viên ngân hàng lần lượt chia sẻ về công việc và thành tựu của họ.

Đến lượt Trần Quân, anh được bạn bè khen ngợi bởi vẻ bề ngoài điển trai, phong độ. Khi được hỏi về mức lương, Trần Quân định thật thà đáp: “Tớ mới chuyển việc trái ngành sang một công ty xuất nhập khẩu nên lương thử việc chỉ khoảng 3.000 NDT (11 triệu đồng), nếu được ký hợp đồng chính thức lương mới tăng nên bây giờ chỉ đủ sống”.

Thế nhưng vợ anh lại chen ngang ngay trước khi anh tiết lộ mức lương: “Mới chuyển việc nhưng vì bằng cấp cao và kỹ năng tốt nên lương Trần Quân tại đã được 25.000 NDT (hơn 90 triệu đồng) rồi, chưa kể phúc lợi tốt, có chế độ thưởng hậu hĩnh còn được đi du lịch nước ngoài hàng năm”.

Ảnh minh hoạ

Những lời này lập tức gây sự chú ý từ các bạn cùng lớp, cả bàn tiệc ồ lên trầm trồ. Trần Quân chỉ biết cầm tay vợ cười gượng, ra hiệu cô đừng nói thêm. Thế nhưng khi một người bạn hỏi tên công ty, vợ Trần Quân vẫn đáp lại bằng tên một công ty xuất nhập khẩu A có tiếng tại thành phố họ sống. Trần Quân vội chuyển chủ đề, nói công việc của mình không đặc biệt bằng cách bạn. Cả lớp khen Trần Quân khiêm tốn, tiếp tục những cuộc trò chuyện khác.

Buổi tiệc họp lớp kết thúc trong niềm vui, nhưng Trần Quân rời nhà hàng với nỗi bất an dù vợ giải thích làm vậy để “giữ thể diện cho anh”. Về đến nhà, quả nhiên Trần Quân nhận được một tin nhắn khiến anh “sững người”. Đó là từ một bạn học cũ tên Lý An, hiện đang làm cảnh sát khu vực. Nhưng điều Trần Quân không chú ý trong buổi họp lớp là Lý An cũng đang sống cùng thành phố với anh.

“Nghe vợ nói cậu đang làm ở công ty A đúng không? Bất ngờ thật đấy. Em trai tớ cũng đang làm ở đó nhưng mấy tháng gần đây đều không thấy tuyển người, thậm chí còn cắt giảm cơ. Trước nay tớ vẫn chưa thấy em trai tớ được công ty cho đi nước ngoài bao giờ, không biết có nhầm lẫn gì không”, Lý An nhắn.

Trần Quân biết lời nói dối của mình sắp bị vạch trần, hoặc Lý An đã biết rõ nhưng không có ý xấu, thậm chí cho bạn “đường lui”. Trần Quân chỉ biết cười khổ, nhắn lại: “Nãy vợ tớ đúng là có lỡ lời nói quá lên về công việc của tớ thật. Tớ làm ở công ty khác, cũng đang trong quá trình ổn định cuộc sống thôi không bằng các bạn. Nếu làm mọi người trong lớp hiểu lầm thì tớ nhắn giải thích vậy”.

Lý An trả lời rất nhanh, cho rằng đây là chuyện nhỏ nên không cần giải thích với ai: “Tớ không muốn cậu khó xử đâu nên coi như chuyện này chỉ tớ với cậu biết thôi. Về thành phố thì hẹn nhau đi ăn nhé”. Trần Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn Lý An.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông không giận vợ, nhưng cảm thấy hụt hẫng. Lời nói dối của vợ vô tình đặt anh vào tình thế khó xử. Trần Quân nghĩ nếu bạn bè khác cũng có người thân làm công ty A, hoặc biết nơi anh thực sự làm việc, họ sẽ nghĩ vợ chồng anh là những kẻ khoe khoang. Trần Quân kể lại cuộc đối thoại với Lý An cho vợ. Vợ anh sửng sốt, hứa với chồng sẽ không vì “sĩ diện hão” mà khiến anh phiền lòng.

Trần Quân nhận thấy mình cũng có lỗi trong việc này. Anh nhận ra rằng, khi đặt trong tình huống bị so sánh với các bạn đồng trang lứa, anh cũng muốn nổi bật và không thua kém. Trong khi đó, sống thật với chính mình mới là cách tốt nhất để giữ được sự tôn trọng và kết nối bền vững với những mối quan hệ chất lượng, chân thành.

(Theo Toutiao)